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誰惹阿嬤「一肚子氣」？醫：還好早發現才免於致命風險
70歲蔡姓阿嬤罹糖尿病長期洗腎，日前發燒、喘送急診，抽血發現發炎指數極高、尿液很濁，確診為產氣性膀胱炎，如同「生了一肚子氣」，透過抗生素治療後症狀獲，所幸及早發現，才免於膀胱壞死，甚至敗血症等致命風險。
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說，這名患者在急診的電腦斷層檢查發現，膀胱內出現鵝卵石般的氣體，且膀胱壁不規則增厚，研判導致尿路感染，造成產氣性膀胱炎，後續經細菌培養，證實尿液中含有大腸桿菌。
林軒任說明，產氣性膀胱炎好發於女性及逾60歲患者，約八成初期症狀為下腹疼痛、血尿、解尿困難、發燒、喘等，其中逾八成為糖尿病患，這是由於尿中葡萄糖濃度上升，提供大腸桿菌或克雷氏菌有利生長環境，一旦泌尿道清潔不佳，就會使病菌分解身體內的糖份並產生大量氣體，造成膀胱內脹滿空氣。
林軒任指出，其中約有兩成患者會逆行性感染致腎臟，造成腎乳頭壞死，甚至造成阻塞形成水腎，一旦感染至上泌尿道，往往需要放置腎臟引流管，若感染仍無法控制，則必須進行壞死的腎臟切除，甚至有2成5死亡率。
林軒任提醒，產氣性膀胱炎是糖尿病患者容易引起的併發症，雖然並不常見，但若感染程度嚴重，恐惡化為產氣性腎盂腎炎，屆時有致命風險，不可不慎
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