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年輕族群「上交叉症候群」日增 竟是愛滑手機害的

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
長時間愛滑手機的族群，當心上交叉症候群。照片／業者提供
長時間愛滑手機的族群，當心上交叉症候群。照片／業者提供

近年來，由於手機快速進步，使得人們使用手機的時間明顯增加，尤其是年紀愈輕者愈顯嚴重，最近，就常常有20歲左右的年輕人，因為頸肩疼痛求治於骨科醫師李佳霖並獲診斷為「上交叉症候群」。對於急性期患者，他建議接受水介質震波治療，以緩解緊繃的筋膜，並輔以伸展運動後，均獲得改善。但李佳霖醫師也提醒，若未改變使用手機方式，小心被迫走上手術一途。

「活力得中山脊椎外科醫院」、佳霖骨科專科診所李佳霖醫師指出，經病史詢問及理學檢查後，這類年輕族群大部分平常缺乏運動的習慣，每日使用手機的時間極長。因為年輕，在X光檢查下，並不會有骨刺形成或頸椎椎間空隙減少的現象。但是，卻可以明顯看見原本的頸椎是後彎（lordosis），已經變成有點往前彎（Kyphosis）。

李佳霖醫師提醒，這類患者若是持續個幾年下來，頸椎因為過度受力，椎間盤軟骨會開始磨耗，周遭的韌帶易有骨刺的形成，症狀嚴重者，甚至會影響到上肢神經，最後被迫走上手術一途。

李佳霖醫師進一步指出，因為文明社會進步，人們使用3C的時間也愈來愈長，造成低頭族的現象，使得在胸廓及後頸部的肌肉筋膜過緊。另一方面，肩胛間及前頸的肌肉筋膜力量就不夠，長時間下來，A線的肌肉筋膜力量遠大於B線（圖一），導致造成頭部往前傾以及兩側肩膀會往前縮的圓肩外觀，這就是所謂的「上交叉症候群」（upper cross syndrome）。此外，有些年輕人在做重量訓練時，會將胸部肌肉訓練的很強大，但卻忽略掉肩胛間的肌肉，也會導致出現上交叉症候群。

面對上交叉症候群，李佳霖醫師指出，在急性期，可以接受水介質震波治療，以緩解緊繃的筋膜，再輔助一些伸展運動，來改善症狀。此外，他並建議，要盡量收縮肩胛肌肉讓胸部挺出來，也就是軍人的基本教練中挺胸及縮下顎的姿勢，減少手機使用時間，抬高手機使用時頭部彎曲角度，避免造成頸椎過度的壓力，降低日後肩頸不適的機率。

不同頭部彎曲角度造成的頸椎壓力。照片／業者提供
不同頭部彎曲角度造成的頸椎壓力。照片／業者提供
頸椎前彎的現象（圖左）。經手術治療後（圖右）。兩張X光影像為不同案例。照片／業者提供
頸椎前彎的現象（圖左）。經手術治療後（圖右）。兩張X光影像為不同案例。照片／業者提供

醫師 患者 手術

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