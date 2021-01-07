年輕族群「上交叉症候群」日增 竟是愛滑手機害的

近年來，由於手機快速進步，使得人們使用手機的時間明顯增加，尤其是年紀愈輕者愈顯嚴重，最近，就常常有20歲左右的年輕人，因為頸肩疼痛求治於骨科醫師李佳霖並獲診斷為「上交叉症候群」。對於急性期患者，他建議接受水介質震波治療，以緩解緊繃的筋膜，並輔以伸展運動後，均獲得改善。但李佳霖醫師也提醒，若未改變使用手機方式，小心被迫走上手術一途。

「活力得中山脊椎外科醫院」、佳霖骨科專科診所李佳霖醫師指出，經病史詢問及理學檢查後，這類年輕族群大部分平常缺乏運動的習慣，每日使用手機的時間極長。因為年輕，在X光檢查下，並不會有骨刺形成或頸椎椎間空隙減少的現象。但是，卻可以明顯看見原本的頸椎是後彎（lordosis），已經變成有點往前彎（Kyphosis）。

李佳霖醫師提醒，這類患者若是持續個幾年下來，頸椎因為過度受力，椎間盤軟骨會開始磨耗，周遭的韌帶易有骨刺的形成，症狀嚴重者，甚至會影響到上肢神經，最後被迫走上手術一途。

李佳霖醫師進一步指出，因為文明社會進步，人們使用3C的時間也愈來愈長，造成低頭族的現象，使得在胸廓及後頸部的肌肉筋膜過緊。另一方面，肩胛間及前頸的肌肉筋膜力量就不夠，長時間下來，A線的肌肉筋膜力量遠大於B線（圖一），導致造成頭部往前傾以及兩側肩膀會往前縮的圓肩外觀，這就是所謂的「上交叉症候群」（upper cross syndrome）。此外，有些年輕人在做重量訓練時，會將胸部肌肉訓練的很強大，但卻忽略掉肩胛間的肌肉，也會導致出現上交叉症候群。