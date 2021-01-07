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吃早餐要注意 這種食物最容易出問題

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署進行早餐稽查專案，結果發現民眾最吃的生菜沙拉出現大腸桿菌群超標。示意圖／ingimage
食藥署進行早餐稽查專案，結果發現民眾最吃的生菜沙拉出現大腸桿菌群超標。示意圖／ingimage

一日之計在於晨，早餐是開啟一天的活力來源。但根據衛福部食藥署進行的早餐專案稽查，結果發現民眾最吃的生菜沙拉出現大腸桿菌群超標情事，業者皆遭開罰新台幣三萬元。

食藥署於去年進行「109年中西式早餐暨早午餐稽查抽驗專案」近日發表稽查結果。總計稽查203家業者，稽查對象包含西式早餐、早午餐、中式早餐或晨間清粥小菜等餐飲業者，抽驗早餐相關蛋品、生菜沙拉、即食熟食或飲料等計190件。

其中，新北市的「滿在早午餐店」、桃園市的「孚來早午餐」以及台中市的「Solar table於光」生菜沙拉抽驗皆發現大腸桿菌群超標，遭開罰新台幣三萬元。高雄市的「酷多思股份有限公司」則在冰箱發現逾期的麵包丁、蒜頭酥、香料等，遭開罰新台幣六萬元。

食藥署南區管理中心科長楊千慧表示，因生菜沙拉為早午餐店常見的品項，因此食藥署去年將生菜沙拉納入專案稽查項目，而大腸桿菌群超標代表餐廳製備環境或是人員操作衛生不佳，除開罰外也輔導店家改善；這次被抽到不合格的業者，未來也會加強抽驗。

但全台有一萬多家早餐店，本次只抽200多家是否能確實反映食安狀況？楊千慧說，自2017年開始針對早餐進行專案稽查，以查驗1200多家業者；且除了針對高風險品項進行查驗的專案稽查外，地方衛生單位也都會進行例行稽查。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，大腸桿菌超標容易引發急性腸胃炎，造成嘔吐、腹瀉、噁心，嚴重甚至會發燒。

他表示，除政府應持續針對店家進行稽查外，民眾用餐也要注意店家衛生，包括工作人員的手部清潔，以及生熟食有沒有分開處理外，也要注意食材是否有放在冰箱內保存。

顏宗海說，在食品中有所謂的危險溫度，即是在攝氏7至60度時是微生物易於繁殖的溫度，因此食材應妥善冷藏外，民眾用餐時，也最好在兩小時內食用完畢，避免微生物滋長。

早餐 大腸桿菌 抽驗

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