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吃東西卡卡小心食道癌上身 食道支架可改善病患進食

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
女子罹患食道癌3期，腫瘤（黃圈處）堵住食道導致吞嚥困難。圖／南投醫院提供
女子罹患食道癌3期，腫瘤（黃圈處）堵住食道導致吞嚥困難。圖／南投醫院提供

南投縣50歲吳姓女子去年吃東西總覺得喉嚨卡卡，有點沙啞，以為胃食道逆流，吃苦茶油伴麵線希望可改善，但幾個月下來效果不明顯，甚至會嗆咳。南投醫院安排胃鏡檢查，發現她食道有顆大腫瘤，確診為食道癌第三期，醫師安排電療及化療，同時放置食道支架，改善病患吞嚥困難問題。

南投醫院院長洪弘昌是肝膽腸胃科醫師，他說，食道癌初期無明顯症狀，等到發現喉嚨異物感、吞嚥疼痛、吞嚥困難、上腹部灼熱感、體重減輕、聲音沙啞等，大多是晚期。患者經檢查可發現患者胸段1/3處有顆8公分的腫瘤，直徑約2公分，因此喉部會感到異物感。

洪弘昌說，消化道黏膜有四層，食道則是只有三層構造，少了漿液層，因此癌細胞容易擴散，晚期食道癌預後也較不佳。由於患者的腫瘤大並擴散到淋巴，因此安排化學治療與放射治療。較晚期的食道癌若無法手術治療，可選擇在食道腫瘤壓迫處放置支架，撐開緩解腫瘤導致的食道狹窄，來改善進食能力，增進營養攝取，不會影響患者外觀，也可以暢通食道，有效改善吞嚥困難。

癌症患者若因為腫瘤太大，進食困難加上化放療引起的噁心、嘔吐、食慾不振等副作用，導致身體虛弱。必須攝取足夠的營養，才有體力去面對化療及放療，使療程不中斷，並維持良好的生活品質。

若要保護食道，預防食道癌，平時應少吃含有亞硝酸鹽的食物，例如醃製、煙燻類、少吃刺激性食物、戒菸酒檳榔、均衡飲食、適度運動，若常暴露在上述危險因子中，可考慮定期安排內視鏡檢查等健檢，若出現不適症狀則應盡早就醫，避免延誤治療時機。

女病患安裝食道支架，將狹窄的食道撐開，改善進食能力。圖／南投醫院提供
女病患安裝食道支架，將狹窄的食道撐開，改善進食能力。圖／南投醫院提供

腫瘤 患者 食道癌

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