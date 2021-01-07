社家署推動 一月起身障婦女也有專屬懷孕手冊啦！

國人生育率不斷下探，鼓勵生育全面動起來。衛福部社家署透過公益彩券回饋金，結合民間單位--身心障礙聯盟所製作的《身心障礙者懷孕手冊》於本月完成編製出版，針對視覺、聽覺、心智、行動不便等各種障礙者的懷孕，皆提供詳細注意事項，讓想懷孕或已經懷孕的身障婦女，也能安心迎接新生命的到來。

社家署歷年來均透過對公益彩券回饋金推動各項社會福利，承辦親子業務的陳怡璇表示，除了身心障礙專屬的懷孕手冊，今年底還會有一本專屬身心障礙者的育兒手冊計畫將推出。

除了社家署之外，《身心障礙者懷孕手冊》其他合作官方部門還有護理及健康照護司與國民健康署，而民間單位、專家則有台灣障礙女性平權連線、台灣社會心理復健協會、台灣智青之友協會、中華民國聲暉聯合會、中華民國智障者家長總會、罕見疾病基金會、愛盲基金會、新北市政府社會局委託辦理愛明發展中心、台灣女人連線、台灣婦產科醫學會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會、亞東紀念醫院護理部共同協助。

身心聯盟專員汪郁儒表示，一般正常婦女一懷孕都會拿到一本國健署提供的媽媽手冊，但新手父母如果是身心障礙者，可能這樣的資料並不是很適用，例如會擔心自己的障礙是否會遺傳？對於想懷孕又擔心出問題的身障婦女，這本手冊還將重要器官功能有損傷者的懷孕準備、心智障礙者的懷孕準備甚至罕見疾病家庭的懷孕準備做出詳細說明。

當生產時，行動不便的身障者如何上產檯？手冊內也提供自費預約助產師（士）服務的資訊，以及視障、聽障生產時的注意事項；最後的「資源篇」可以了解目前政府提供身障者那些生育育兒補助，全台無障礙產後護理之家的名單、各縣市手語翻譯及同步聽打服務申請、各縣市輔具資源中心等。

《身心障礙者懷孕手冊》已陸續告知各縣市地方衛生局可視需要自行下載印製，而需要的民眾也可自行前往下載https://www.enable.org.tw/download/index/820，之後也會放至社家署旗下的育兒親職網站。