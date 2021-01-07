快訊

2021年事業運最旺的3個星座！ 火象星座就佔兩個

認低估明倫社宅營運成本 柯文哲道歉：我錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社家署推動 一月起身障婦女也有專屬懷孕手冊啦！

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
國人生育率不斷下探，鼓勵生育動起來。衛福部社家署透過公益彩券回饋金與身心障礙聯盟合作，經過一年多的努力，本月完成了《身心障礙者懷孕手冊》的編製出版供需要的民眾印製或下載。圖／身心障礙聯盟提供。
國人生育率不斷下探，鼓勵生育動起來。衛福部社家署透過公益彩券回饋金與身心障礙聯盟合作，經過一年多的努力，本月完成了《身心障礙者懷孕手冊》的編製出版供需要的民眾印製或下載。圖／身心障礙聯盟提供。

國人生育率不斷下探，鼓勵生育全面動起來。衛福部社家署透過公益彩券回饋金，結合民間單位--身心障礙聯盟所製作的《身心障礙者懷孕手冊》於本月完成編製出版，針對視覺、聽覺、心智、行動不便等各種障礙者的懷孕，皆提供詳細注意事項，讓想懷孕或已經懷孕的身障婦女，也能安心迎接新生命的到來。

社家署歷年來均透過對公益彩券回饋金推動各項社會福利，承辦親子業務的陳怡璇表示，除了身心障礙專屬的懷孕手冊，今年底還會有一本專屬身心障礙者的育兒手冊計畫將推出。

除了社家署之外，《身心障礙者懷孕手冊》其他合作官方部門還有護理及健康照護司與國民健康署，而民間單位、專家則有台灣障礙女性平權連線、台灣社會心理復健協會、台灣智青之友協會、中華民國聲暉聯合會、中華民國智障者家長總會、罕見疾病基金會、愛盲基金會、新北市政府社會局委託辦理愛明發展中心、台灣女人連線、台灣婦產科醫學會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會、亞東紀念醫院護理部共同協助。

身心聯盟專員汪郁儒表示，一般正常婦女一懷孕都會拿到一本國健署提供的媽媽手冊，但新手父母如果是身心障礙者，可能這樣的資料並不是很適用，例如會擔心自己的障礙是否會遺傳？對於想懷孕又擔心出問題的身障婦女，這本手冊還將重要器官功能有損傷者的懷孕準備、心智障礙者的懷孕準備甚至罕見疾病家庭的懷孕準備做出詳細說明。

當生產時，行動不便的身障者如何上產檯？手冊內也提供自費預約助產師（士）服務的資訊，以及視障、聽障生產時的注意事項；最後的「資源篇」可以了解目前政府提供身障者那些生育育兒補助，全台無障礙產後護理之家的名單、各縣市手語翻譯及同步聽打服務申請、各縣市輔具資源中心等。

《身心障礙者懷孕手冊》已陸續告知各縣市地方衛生局可視需要自行下載印製，而需要的民眾也可自行前往下載https://www.enable.org.tw/download/index/820，之後也會放至社家署旗下的育兒親職網站。

懷孕 身障者 生育

延伸閱讀

禾浩辰自爆當爸是豬隊友 衝事業同居不「婚」頭

網傳避孕撇步多迷思會破功 醫師：3個族群最易意外懷孕

真的懷孕了！艾瑪史東一身黑　藏不住驚人孕肚

6年前就備好小童鞋 42歲微風千金懷孕噴淚喊：終於！

相關新聞

台鐵東部幹線春節車票開搶！9小狂銷28萬張 明換搶西部

因應春節連假疏運旅客需要，台鐵2月8日至17日計十天，全線加開各級列車總計263列次、加掛車廂838輛次。今凌晨零時起開...

越晚越濕冷！北北基8縣市6度以下低溫 高山飄雪機率高

隨著寒流南下，各地氣溫下降，氣象局表示，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率；其中雙北、基隆、桃園，新竹、苗栗、宜...

為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳的策略解答

買房是許多人的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，許多人甚至「想都不敢想」。

最易降雪區域曝光！氣象專家：今下午2點以後機率高

寒流今南下，各地氣溫下降，今入夜後到明天，北台灣一千公尺以上山區，其他地區三千公尺以上高山，都有望見到雪。天氣風險公司總...

吃早餐要注意 這種食物最容易出問題

一日之計在於晨，早餐是開啟一天的活力來源。但根據衛福部食藥署進行的早餐專案稽查，結果發現民眾最吃的生菜沙拉出現大腸桿菌群...

吃東西卡卡小心食道癌上身 食道支架可改善病患進食

南投縣50歲吳姓女子去年吃東西總覺得喉嚨卡卡，有點沙啞，以為胃食道逆流，吃苦茶油伴麵線希望可改善，但幾個月下來效果不明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。