道路規畫不良危機四伏 機車族心慌慌！

台灣是機車大國，生活必需幾乎都仰賴機車解決。但也因為如此，騎乘安全備受重視，包含路設施規畫不理想，用路人對於騎士的友善程度，成為關注焦點。新北市議員廖先翔觀察到這些狀況，透過《超認真調查局》實際探訪騎士心聲，並提出改善建議。

《超認真調查局》實地採訪民眾，發現不少人一周騎乘機車機率高，用在每天通勤者更是不在少數，對於道路安全更是有不少苦水。例如突然出現障礙物造成的危機；坑洞、水溝蓋不平問題；及其他汽機車駕駛不尊重用路權益等，都讓機車族行駛道路危機四伏，必須時時刻刻提高警覺，以策安全。

還有道路汽機車分流設計，有時候突然縮減、改道或路幅太蜿蜒，都可能讓騎士臨時反應不過來造成意外。常見的禁行機車道，最外側的機車騎士卻總是被公車停靠區、違規停車等其他用路人壓縮騎乘空間，導致要和內線車爭道，容易造成交通事故，這些都是機車騎士有苦說不出的痛楚。

廖先翔表示，想要改善機車騎士的用路權益，除了適度放寬對機車的限制，還可以先從考照制度下手，課程與道路實習也需要更嚴謹一些，讓所有用路人能有足夠的安全駕駛觀念；再來就是執法人員，對於部分行為不良的駕駛人應該嚴加取締，才是保障所有用路人最好的辦法。