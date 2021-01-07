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肺癌連續十年居癌症死因第一位 奇美醫分析上千位患者

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美胸腔內科主任暨肺癌醫療團隊召集人謝俊民呼籲高齡肺腺癌患者不要輕言放棄。圖/謝俊民提供
奇美胸腔內科主任暨肺癌醫療團隊召集人謝俊民呼籲高齡肺腺癌患者不要輕言放棄。圖/謝俊民提供

奇美醫學中心胸腔內科主任暨肺癌醫療團隊召集人謝俊民今天表示，分析近5年1294位肺癌病人中發現，非小細胞肺癌佔多數達88.9%，其中以肺腺癌佔七成最多，年齡層集中50至79歲佔78%。而許多高齡病患或家屬都認為年事已高，就不需要治療而忍受副作用。

不過他最新的案例是92歲第四期肺腺癌病患，基因檢測證實適合標靶藥物治療，每日一粒口服藥物追蹤至今3年，除些微皮膚疹並無其他不適，病情穩定無惡化，連咳嗽也不明顯，精神體力可做些喜愛的工作、出外用餐。

奇美追蹤這群病患年齡大於80歲的肺腺癌病人共117位，其中晚期84%，年齡層分別佔男性肺腺癌17%及女性肺腺癌18%，進一步分析有接受治療組(使用標靶治療佔63%)與未接受治療之兩組發現：有接受治療組，約一半病人可存活超過13個月；未接受治療組卻只有一半病人能存活超過2個月。另經長期追蹤發現，使用標靶治療80歲以上晚期肺腺癌病人甚至有5年以上存活者，未接受治療組無人存活超過13個月。

謝俊民表示，晚期肺腺癌病人即使是80歲以上長者，基因檢測適合使用標靶藥物治療時，可兼顧生活品質及延長生命，「千萬不要順其自然，也不要放棄治療，應審慎評估治療策略，控制病情」。

統計也發現，以往認為抽菸與肺癌有重要關聯，但以奇美統計所有肺癌病人有抽菸者只佔37.4%，肺腺癌抽煙比例更低到30.3%，因此抽菸不一定是肺腺癌主因，但小細胞肺癌及麟狀上皮細胞肺癌仍以抽菸者居多。

肺癌連續十年居癌症死因之第一位，平均每54分鐘就有一人死於肺癌，占總死亡人口5.53%，約等於每18名死亡人口就有一人是因肺癌而死。

肺癌 肺腺癌 抽菸

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