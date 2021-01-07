肺癌連續十年居癌症死因第一位 奇美醫分析上千位患者

奇美醫學中心胸腔內科主任暨肺癌醫療團隊召集人謝俊民今天表示，分析近5年1294位肺癌病人中發現，非小細胞肺癌佔多數達88.9%，其中以肺腺癌佔七成最多，年齡層集中50至79歲佔78%。而許多高齡病患或家屬都認為年事已高，就不需要治療而忍受副作用。

不過他最新的案例是92歲第四期肺腺癌病患，基因檢測證實適合標靶藥物治療，每日一粒口服藥物追蹤至今3年，除些微皮膚疹並無其他不適，病情穩定無惡化，連咳嗽也不明顯，精神體力可做些喜愛的工作、出外用餐。

奇美追蹤這群病患年齡大於80歲的肺腺癌病人共117位，其中晚期84%，年齡層分別佔男性肺腺癌17%及女性肺腺癌18%，進一步分析有接受治療組(使用標靶治療佔63%)與未接受治療之兩組發現：有接受治療組，約一半病人可存活超過13個月；未接受治療組卻只有一半病人能存活超過2個月。另經長期追蹤發現，使用標靶治療80歲以上晚期肺腺癌病人甚至有5年以上存活者，未接受治療組無人存活超過13個月。

謝俊民表示，晚期肺腺癌病人即使是80歲以上長者，基因檢測適合使用標靶藥物治療時，可兼顧生活品質及延長生命，「千萬不要順其自然，也不要放棄治療，應審慎評估治療策略，控制病情」。

統計也發現，以往認為抽菸與肺癌有重要關聯，但以奇美統計所有肺癌病人有抽菸者只佔37.4%，肺腺癌抽煙比例更低到30.3%，因此抽菸不一定是肺腺癌主因，但小細胞肺癌及麟狀上皮細胞肺癌仍以抽菸者居多。

肺癌連續十年居癌症死因之第一位，平均每54分鐘就有一人死於肺癌，占總死亡人口5.53%，約等於每18名死亡人口就有一人是因肺癌而死。