多地山區急凍恐降雪 林務局：注意道路結冰、車裝雪鍊

今起至9日受寒流影響，全台各地氣溫下降，合歡山最低溫可能下探至零下1度，太平山最低溫更可能下探至零下4度，林務局表示，遊客出遊前可先查詢山區天候及交通路況，預先規畫行程確保安全。

林務局提醒民眾，冬季山區危險性較高，裝備或體能不足易發生山域事故，前往國家森林遊樂區及高山登山旅遊時，應準備足夠的禦寒衣物；此外，山區氣溫降至零度以下或發生降雪時，會導致道路、步道濕滑或結冰，行走時應注意安全，攝影時亦應注意來往車輛；車輛行進應加裝雪鏈，並與前車保持安全距離，以免發生打滑等事故。

有關國家森林遊樂區及自然步道等場域即時開休園資訊，可透過林務局全球資訊網（http://www.forest.gov.tw/）及林務局台灣山林悠遊網網站（http://recreation.forest.gov.tw）查詢。