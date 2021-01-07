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很乾脆的降溫！ 鄭明典：北部、東北部傍晚下班會很冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，目前北部溫度大概是12度上下，今晚將持續降溫，晚間氣溫大約降到七、八度左右，越晚越冷。圖／擷取自氣象局網站
氣象局表示，目前北部溫度大概是12度上下，今晚將持續降溫，晚間氣溫大約降到七、八度左右，越晚越冷。圖／擷取自氣象局網站

受到寒流影響，氣象局表示，今天各地天氣非常寒冷；基隆北海岸、大台北地區及台灣東北部地區有雨，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；今日中南部地區亦有零星短暫雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區易有長浪發生。

氣象局也提到，受到東北風影響，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局表示，目前北部溫度大概是12度上下，今晚將持續降溫，晚間氣溫大約降到七、八度左右，越晚越冷；中南部的部分，則是下午才會明顯降溫，其中中部低溫約七、八度，南部約九、十度。

氣象局說，今天就是一個寒流南下的過程，各地氣溫越晚越冷，明後兩天受到寒流影響，各地持續低溫，要到周日才會略微回升。

氣象局長鄭明典也在臉書上發文表示，「很乾脆的降溫」，並以陽明山鞍部測站的紀錄，強調最後一段接近直線的降溫，很乾脆。

鄭明典也不忘提醒機車族的朋友，冷天反應會慢一點，所以車速還是慢一點的好；北部和東北部，傍晚下班時間就會很冷了。

氣象局長鄭明典也在臉書上發文表示，「很乾脆的降溫」，並以陽明山鞍部測站的紀錄，強調最後一段接近直線的降溫，很乾脆。圖／擷取自鄭明典臉書
氣象局長鄭明典也在臉書上發文表示，「很乾脆的降溫」，並以陽明山鞍部測站的紀錄，強調最後一段接近直線的降溫，很乾脆。圖／擷取自鄭明典臉書

氣象局 基隆 寒流

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