快訊

天天有疫情！我新冠境外再+3 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高齡化社會來臨 物理治療師教銀髮族4招保健運動

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
108年國人平均壽命為80.9 歲，創歷年新高，衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱指出，銀髮族更要注重保健，提供4種輕鬆運動給銀髮族活動筋骨。圖／123RF
108年國人平均壽命為80.9 歲，創歷年新高，衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱指出，銀髮族更要注重保健，提供4種輕鬆運動給銀髮族活動筋骨。圖／123RF

內政部統計處資料顯示，108年國人平均壽命為80.9 歲，創歷年新高。衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱提醒，年紀增長、身體老化，難免會有些疾病纏身，銀髮族更要注重保健，她也提供4招輕鬆運動給銀髮族活動筋骨。

陳文萱表示，第1種為有氧運動，類行為走路、固定式腳踏車、游泳等，每周至少要執行3天，累積時數要達150分鐘；第2種事肌力訓練，類型則分成上肢運動，如對牆伏地挺身、上肢抬舉、肩胛穩定等；下肢運動則有抬臀、直膝抬腿、蹲伸運動等，也可以利用彈力繩、啞鈴、重量機械進行阻力訓練，每周至少2天，每個肌群2至3組、每組8至12次。

陳文萱說，第3種是柔軟度運動，類行為靜態伸展為主，避免來回彈震，至少每天都要活動，每個動作需維持至少15至30秒；第4種為平衡訓練，如坐姿下傳接球、雙腳併攏站、腳跟腳尖直線行走、太極等，每周需執行2至3次。

養成規律運動有什麼好處？陳文萱解釋，生理方面可降低疾病、慢性病如中風、心血管疾病、失智症、高血壓、糖尿病等的發生率，還可以減緩骨質流失速度，預防骨質疏鬆，心理方面則能減少焦慮、憂鬱情緒、增加生活獨立性，提升生活品質。

「要活就要動！」陳文萱呼籲，身為現代銀髮族，應了解到長期不動將衍生出更多的健康問題，唯有依照自己的體能狀況選擇適合的身體活動，並養成規律運動習慣，才能為自己的健康加分，也不會因照顧問題成為家庭負擔。

銀髮族 失智症 中風

延伸閱讀

陸CPI組成預期調整 醫保權重升

迎接高齡社會 樂齡網以各式輔具推動長者自立生活

竹市長青學苑環境大改造 銀髮族開心小農場

歡迎高年級實習生！高市設高年級就服專員助銀髮族就業

相關新聞

台鐵東部幹線春節車票開搶！9小狂銷28萬張 明換搶西部

因應春節連假疏運旅客需要，台鐵2月8日至17日計十天，全線加開各級列車總計263列次、加掛車廂838輛次。今凌晨零時起開...

越晚越濕冷！北北基8縣市6度以下低溫 高山飄雪機率高

隨著寒流南下，各地氣溫下降，氣象局表示，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率；其中雙北、基隆、桃園，新竹、苗栗、宜...

最易降雪區域曝光！氣象專家：今下午2點以後機率高

寒流今南下，各地氣溫下降，今入夜後到明天，北台灣一千公尺以上山區，其他地區三千公尺以上高山，都有望見到雪。天氣風險公司總...

多地山區急凍恐降雪 林務局：注意道路結冰、車裝雪鍊

今起至9日受寒流影響，全台各地氣溫下降，合歡山最低溫可能下探至零下1度，太平山最低溫更可能下探至零下4度，林務局表示，遊...

很乾脆的降溫！ 鄭明典：北部、東北部傍晚下班會很冷

受到寒流影響，氣象局表示，今天各地天氣非常寒冷；基隆北海岸、大台北地區及台灣東北部地區有雨，基隆北海岸及大台北山區並有局...

高齡化社會來臨 物理治療師教銀髮族4招保健運動

內政部統計處資料顯示，108年國人平均壽命為80.9 歲，創歷年新高。衛生福利部桃園醫院物理治療師陳文萱提醒，年紀增長、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。