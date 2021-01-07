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男子突然「眼中風」 左眼視力減弱不到0.1
有高血壓病史的51歲曾姓男子日前突然左眼視力模糊，且經過一周還未好轉，他擔心地到衛生福利部苗栗醫院眼科求診，眼科主任梁策檢查發現患者左眼視網膜因分枝靜脈阻塞引起視網膜出血，也就是俗稱的眼中風，患者經初步藥物治療，已協助轉介到大型醫院進一步處置。
部立苗醫眼科主任梁策指出，眼中風是視網膜動脈或静脈發生阻塞，發生部位可能在主枝或分枝，越大的血管阻塞造成的傷害越大，導致視力減退甚至失明，沒有適當處理會有永久視力損害的風險，不可輕忽。
他說，曾姓患者到眼科檢查時，右眼視力正常，左眼視力連0.1都看不到，但沒有白內障和青光眼問題，最後檢查視網膜發現分枝靜脈阻塞引起視網膜出血，罹患了俗稱的眼中風，患者再經光學性電腦斷層檢查，發現黃斑部嚴重水腫，導致視力模糊，經初步藥物治療後協助轉介到大型醫院進一步處置。
梁策表示，眼中風目前最好的治療方法是眼球內注射藥物，對減少黃斑部水腫有6成以上療效，輔以第二階段的雷射治療，可大為降低視網膜缺血所引起的玻璃體出血、青光眼視網膜剝離等併發症發生。
眼中風通常發生在50歲以上並有高血壓及心血管疾病的患者，膽固醇過高和肥胖者也要小心。此外，眼中風與腦中風也有相當關連性，眼中風和腦中風有相同的致病機轉，當出現眼中風後，病人需要更注意自己的健康，尤其是患有三高慢性疾病的族群，如果出現視力減退問題時，應盡早就醫，並加強有效控制自身的慢性病，以避免日後引起更嚴重的腦中風。
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