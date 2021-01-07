台鐵東部幹線春節車票開搶！9小狂銷28萬張 明換搶西部

因應春節連假疏運旅客需要，台鐵2月8日至17日計十天，全線加開各級列車總計263列次、加掛車廂838輛次。今凌晨零時起開放東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）訂票。台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成14萬3,646筆、28萬5,414張訂票，訂票過程順利。明天凌晨零時則是放西部幹線一般對號列車訂票。

台鐵說，請完成訂票旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於9日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁：https://www.railway.gov.tw 剩餘座位查詢功能。

以下為截至上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況

(一)台北往台東方向

2月9日9時以後至2月11日下午5時以前，長途自強號座位已售完，其餘中、短途及莒光號尚有座位。

(二)台東往台北方向

2月15日及2月16日，長途自強號座位已售完，其餘中、短途及莒光號尚有座位。

二、南迴線車票預訂概況

(一)高雄往台東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)台東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

三、其餘日期、時段東部幹線（含北宜、北花、花東）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

四、加開北花優惠復興號預訂概況

2月15、16日花蓮往台北5685、5687次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

五、另2月9、10日及2月15、16日東線八班實名制列車：

將於2月9日零時起開放去年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第一碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。