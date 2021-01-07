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越晚越濕冷！北北基8縣市6度以下低溫 高山飄雪機率高

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
雙北、基隆、桃園，新竹、苗栗、宜蘭、金門等8縣市，今上午至明(8日)白天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。圖/氣象局提供
雙北、基隆、桃園，新竹、苗栗、宜蘭、金門等8縣市，今上午至明(8日)白天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。圖/氣象局提供

隨著寒流南下，各地氣溫下降，氣象局表示，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率；其中雙北、基隆、桃園，新竹、苗栗、宜蘭、金門等8縣市，今上午至明(8日)白天局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨北台灣氣溫持續下降中。各地雲量增多，台南以北及宜花已有局部降雨，苗栗以北及宜蘭雨量較多。

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日「強寒流」南下，台南以北及東半部有局部雨；氣溫逐漸下降，愈晚愈「濕冷」，北台灣平地今晚約可降至7度。

今日各地氣溫，北部13降至7度，中部18降至10度，南部21降至 11度，東部21降至9度。

吳德榮說，明(8日)晨北台灣平地低溫續降至5度左右，都會區則降至7度左右；高雄以北及花東平地最低氣溫亦降至10度以下。

山區的降雪部分，以今傍晚起至明上午機率最高；包括中部以北2000米以上(合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山⋯)及北部1000米左右的大屯、七星山；即使明下午轉乾、機率降低，但仍有積雪存在，喜好賞雪民眾，可以把握。

吳德榮說，明下午起至周六(9日)乾空氣南下、天氣好轉，轉為「乾寒流」；周六(9日)清晨嘉義以北局部平地，因「輻射冷卻」作用加成，最低氣溫仍可降至5、6度；高雄以北及宜花東，平地最低氣溫仍在10度以下。明後兩天寒流強度最強，要注意保暖、防寒害。

吳德榮也提到，下周(10)日「寒流」略減弱，天氣晴朗，白天氣溫回升、早晚部分平地氣溫，仍在10度左右。不過下周一、二 (11、12日)又有冷空氣加入、氣溫再降。下週一水氣增多，天氣轉濕冷，2000米以上高山又有降雪機率；下周二、三(13日)大陸高壓影響，天氣轉「晴冷」，因「長短波輻射」的作用，白天陽光下舒適、夜間地表散熱，部分平地清晨最低氣溫仍在10度以下；尤其要注意氣溫日夜的劇烈變化。

吳德榮 寒流

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