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高美館露營需間隔3公尺 文化局：防疫不能賭氣不能打賭

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
整修後重新開放的高美館，將舉辦4場「高美全都露／OPEN CAMP」露營活動。圖／高美館提供
整修後重新開放的高美館，將舉辦4場「高美全都露／OPEN CAMP」露營活動。圖／高美館提供

高雄市美術館目前正在整修，預計1月22日重新開放，1月23日起舉辦4場「高美全都露／OPEN CAMP」的露營活動。議員擔心這項活動會造成防疫破口，高雄市文化局表示，此屬低密度活動，帳篷間距超過3公尺，並以500頂為上限，活動將陸續開賣。

市議員李喬如今天質疑上千人一起露營恐造成防疫破口，萬一出現疫情，求文化局長王文翠與高美館長李玉玲是否要下台負責？兩人都表示「會負責」。文化局也說明，「防疫，是不能賭氣也不能打賭的。」如果活動違反防疫規範，就算下台，活動也是不能辦的。而活動今天如果能落實防疫，自然不會有下台的問題。議員希望政務官員們為了政策負責，是天經地義；政務官員為了推動的政策負責，也是必須的。這一切，沒有拿烏紗帽來打賭的問題。

高美館完成整修後，將舉行系列REOPEN活動，其中之一是配合草地音樂會舉辦4場園區露營活動。館方規畫，露營有3種形式，一是懶人區的1泊3食，什麼都不用帶就可以享受露營；一種是租借搭好的帳篷；還有一種是全自助，只提供營位。每頂帳篷上限4人，每場最多5百頂帳篷，參加人數最多2千人。

文化局表示，高美館園區占地40公頃，2018年展開園區空間優化工程，以生態、減法、荒野公園為原則，盡可能將湖面增加，保留生態環境紋理；這半年多來高美館也「修館不休館」，進行內部展場整理。館方也思考，要如何將藝術帶入生活，讓美術館不再只是充滿距離的「殿堂」，而是生活中美好的存在，所以規畫了露營活動。

高美館說，夜宿博物館、美術館已經不算稀奇事，但在都市綠地的高美館露營，這是高美館獨有，有別於其他美術館最大的環境天賦。「高美館全都露」活動會以草地為毯，以星空為屋頂，跟樹木相伴，搭配賞鳥、觀星等「高美館限定體驗」，讓民眾對高美館有新的體驗。活動官網https://bit.ly/34LcuDS。

露營 美術館 文化局

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