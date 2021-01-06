媽媽組特色公園聯盟 幫台灣孩子討回「公園遊戲力」

2015年，全職媽媽林亞玫發現陪伴三歲女兒長大的台北青年公園滑梯遭無預警拆除，政府理由是「不符國家安全標準」。她因此在臉書上開設「台灣還我特色公園行動聯盟（特公盟）」，集結關心的家長到台北市政府前開陳情記者會，點燃「為孩子爭取遊戲場」的革命。五年來，特公盟凝聚16位核心成員、600名家長與5萬名粉絲，除了大力推動公園改造之外，更積極促進社區參與、兒童發聲，舉辦各種公聽會及街道遊戲活動。

特公盟今天發表新書「公園遊戲力」，書中寫下這五年成員們的奮鬥過程，並收錄22個拒絕罐頭遊具、根據孩子和家長需求打造的的公園與每個公園獨一無二的改造故事。「五年前我從青年公園走上這條路，如今可以跟孩子重回那個遊戲場。」青年公園新遊戲場今年即將落成，林亞玫興奮又感慨。「我的家族都在青年公園附近長大」，她說，家人從不理解到支持，「讓特公盟走得更久，幫許多孩子重新找回玩的力量」。

短短五年間，聯盟讓各種各樣活潑繽紛的特色公園在全台灣遍地開花，不但成為各縣巿區域的熱門觀光景點、更讓地方官員頻頻刷版面展現政績。但特公盟創始成員李玉華認為還不夠，「我們還可以給孩子更多的多元性」。曾旅居英國的她，是促成特公盟成為「兒童友善城市歐洲聯盟」的推手，每次出國總會帶國外特色公園的例子回來分享，許多民眾也會寄國外的照片給特公盟。

特公盟鼓勵孩子畫出心中理想的公園遊戲場。「為什麼台灣孩子只會畫滑梯和鞦韆？」林亞玫認為，這是因為台灣父母只玩過滑梯和鞦韆。特公盟成立第三年，孩子終於開始畫出自己夢想的遊樂場，「因為他們知道大人可以完成你的願望。」林亞玫表示，特公盟藉重新設計公園遊戲場，鼓勵與發展兒童的表意權。李玉華則說，希望藉「公園遊戲力」聯繫起每個想為孩子完成童年夢想的爸爸媽媽，希望他們拿著這本書告訴公部門：「我們要新的公園！」