旅館業者：檢疫待在隔離所或防疫旅館 比回家隔離安全

農曆新年即將到來，全台防疫旅館陸續爆滿，其安全性也引起注意。雀客旅店（CHECK lnn）創辦人戴東杰表示，就防疫觀點，檢疫者不管在政府所設的隔離所，或在民間防疫旅館隔離，都比讓受檢疫者回家安全。旅館員工不是防疫專家，所有流程都依政府規定執行，也會隨時配合修正。

「我聽到太多故事，回到家就跟家人一起吃飯的。若是住在防疫旅館裡，客人一出房門我理當就可以呈報上去。」

針對防疫旅館消毒，戴東杰表示，特別是酒精、四級氨、防護衣、隔離衣及口罩等用品，永遠不能缺。客房消毒部份，旅館業者畢竟不是專業，所以，雀客的作法是，等到客人退房後，委外請專門消毒廠商進行房間跟整個走道電梯消毒，等完成消毒和客房靜置後，才讓旅館員工進去。

旅居文旅董事長魏秋富表示，大家都急著在除夕團圓前完成隔離，使得1月26和27日的訂房大爆滿，防疫旅館不足只是短期節慶需求，根據官方統計數字顯示，防疫旅館總量供給平時充足。春節期間，政府增加公設檢疫所房間數，應該能夠緩解。

魏秋富說，為了家人健康，團圓飯還是要避免與家人同桌，回國旅客除了14天的居家隔離之外，還有7天的在自主健康管理，可避免因團圓飯造成社區感染防疫破功。

面對新冠疫情，雀客旅店（CHECK lnn）和旅居文旅是極少數敢維持既有旅館展店計畫並支持政府政策，持續增加防疫旅館房間數的知名旅館品牌。

其他不願具名的防疫旅館業者則表示，防疫旅館是提供旅客檢疫，並不是絕對隔離。現在返台旅客都經過新冠病毐檢測，沒有病毒反應才能返台，政府或許可依據旅客出發地不同，可以有不同作法。