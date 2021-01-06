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新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度
新年首波寒流明天南下，中央氣象局說，北台灣明天整天溫度呈現下降，清晨低溫13到14度，高溫跟低溫差不多，其他地方下半天之後開始感受到氣溫驟降，寒流最強時間點是周五凌晨到周六清晨，中部以北跟東北部低溫6到8度，空曠地區4到6度，其他地區10度12度，竹苗局部地區體感溫度僅-2度。北部地區將持續36小時在10度以下。
氣象局說周五上半天前水氣很多，北台灣容易下雨，基隆北海岸、大台北山區慎防大雨，東北部有劇烈雨勢，花東、中南部山區也有局部降雨，其他地區則雲量偏多。周五下半天雨量局部減少，開始轉乾，剩北部跟東半部有雨。
下雪方面，氣象局說明天入夜後到周五整天都有機會，北台灣1000到2000公尺以上山區，其他地區3000公尺以上高山，有望見到雪。
氣象局說，周六溫度逐漸回升，北台灣整天10度上下，花蓮13度，中南部、台東16到19度，北部、東半部只剩零星雨勢，中南部山區為短暫雨到多雲的天氣。下周日寒流減弱，氣溫回升，北部、東半部仍有局部降雨機會。
氣象局說，下周一另一波冷空氣南下，目前預計是強烈大陸冷氣團等級，低溫下探10度，預計影響到下周二。其中以下周一較濕，北部、東半部和中南部山區都有雨，後面轉乾，僅東半部留意局部短暫雨。
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