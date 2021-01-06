快訊

去哪了？失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
新年首波寒流明天南下。聯合報系資料照
新年首波寒流明天南下。聯合報系資料照

新年首波寒流明天南下，中央氣象局說，北台灣明天整天溫度呈現下降，清晨低溫13到14度，高溫跟低溫差不多，其他地方下半天之後開始感受到氣溫驟降，寒流最強時間點是周五凌晨到周六清晨，中部以北跟東北部低溫6到8度，空曠地區4到6度，其他地區10度12度，竹苗局部地區體感溫度僅-2度。北部地區將持續36小時在10度以下。

氣象局說周五上半天前水氣很多，北台灣容易下雨，基隆北海岸、大台北山區慎防大雨，東北部有劇烈雨勢，花東、中南部山區也有局部降雨，其他地區則雲量偏多。周五下半天雨量局部減少，開始轉乾，剩北部跟東半部有雨。

下雪方面，氣象局說明天入夜後到周五整天都有機會，北台灣1000到2000公尺以上山區，其他地區3000公尺以上高山，有望見到雪。

氣象局說，周六溫度逐漸回升，北台灣整天10度上下，花蓮13度，中南部、台東16到19度，北部、東半部只剩零星雨勢，中南部山區為短暫雨到多雲的天氣。下周日寒流減弱，氣溫回升，北部、東半部仍有局部降雨機會。

氣象局說，下周一另一波冷空氣南下，目前預計是強烈大陸冷氣團等級，低溫下探10度，預計影響到下周二。其中以下周一較濕，北部、東半部和中南部山區都有雨，後面轉乾，僅東半部留意局部短暫雨。

新竹縣新豐鄉體感溫度-2度。圖／氣象局
新竹縣新豐鄉體感溫度-2度。圖／氣象局

氣象局 低溫 寒流

延伸閱讀

寒流7日南下 中部以北8日低溫探6度

寒流再來！漁民不只憂「虱目魚全軍覆沒」後續這事更慘

寒流來襲高山有望降雪 要注意四條路線路面可能結冰

寒流猛襲全台冰封 公總：明起到周日晨這四路段易結冰

相關新聞

新年首波寒流要到了！全台濕冷急凍 竹苗體感溫度-2度

新年首波寒流明天南下，中央氣象局說，北台灣明天整天溫度呈現下降，清晨低溫13到14度，高溫跟低溫差不多，其他地方下半天之...

藥局藥師調劑中藥被排除給付惹議 健保署撤回修訂

藥事法規定具一定資格及設備的藥師及藥局可調劑中藥處方，但健保中醫總額一直僅給付醫院和中醫診所，不給付社區藥局調劑中藥。健...

藥師連署抗議健保署聽到了 限定中醫院所申報條款喊卡

衛福部健保署預告修正「健保特約藥局不得申報中藥費及藥品調劑費」，限定中醫院所才能申報給付，把健保藥局排除在外，掀起藥師界...

【今日精摘】寒流再襲全台急凍／2千間集中檢疫所開放申請

新一波寒流來襲，全台急凍，氣象局發布最新低溫特報，明天寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明天起全台各地都有10度以下氣溫發生的機率；明天至8日基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣有6度以下氣溫發生的機率，民眾宜加強保暖。

今天我想騎YouBike去哪裡？

YouBike已成為民眾生活的一部分，尤其是雙北擁有密集的租車點是最大優勢，甚至有些縣市推出前30分鐘免費，不但讓民眾通勤便捷，還達到節能減碳的目的。

病主法上路滿2年諮商費難省 衛福部將重新檢討簽署制度

病人自主權利法屆滿2周年，根據衛福部統計，截至今為止已有2萬餘人完成預立醫療，不過病人自主研究中心認為，台灣20歲以上人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。