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藥師連署抗議健保署聽到了 限定中醫院所申報條款喊卡

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
健署署有意修改中醫藥費及藥品調劑費規定，增列「限中醫醫院、中醫診所及西醫醫院附設中醫部門申報」，健保藥局被排除在外，造成藥師界大反彈，6千多名藥師連署抗議後，此案在下午由健保署喊卡，不修正條文了。 圖／宜蘭縣衛生局提供
健署署有意修改中醫藥費及藥品調劑費規定，增列「限中醫醫院、中醫診所及西醫醫院附設中醫部門申報」，健保藥局被排除在外，造成藥師界大反彈，6千多名藥師連署抗議後，此案在下午由健保署喊卡，不修正條文了。 圖／宜蘭縣衛生局提供

衛福部健保署預告修正「健保特約藥局不得申報中藥費及藥品調劑費」，限定中醫院所才能申報給付，把健保藥局排除在外，掀起藥師界大反彈；6千多名藥師連署抗議怒批中醫藥分業大開倒車，健保署為此在下午緊急發布新聞稿喊卡，決定「不修正該條文」。

中央健保署指出，有關去年12月28日至今年1月4日預告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」第四部中醫之藥費及藥品調劑費章節，在通則中增列「限中醫醫院、中醫診所及西醫醫院附設中醫部門申報」；由於最近藥師團體對於條文修訂提出許多建議，在預告期間藥事團體及中醫師團體對此案有不同意見，健保署尊重各界意見，將持續溝通凝聚共識，不修正該條文。

對此，藥師團體肯定中央健保署聽到大家的聲音，目前全案是「回到原點」，繼續爭取落實中醫藥分業制度，未來仍是他們要努力的目標。

據了解，健保署上月初討論修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，對於中藥藥費及藥品調劑費通則，增列「限中醫醫院、中醫診所及西醫附設中醫部門申報」條文，藥師代表在討論會中就已強烈表達反對，但中央健保署仍在上月24日進行增列條文預告。

西醫醫藥分業制度已施行20幾年，由醫師看診開藥、藥師給藥加強第二道把關，民眾用藥安全更有保障。如今中醫藥不但未能落實分業制度，中央更以條文限定只有中醫醫療院所才可調劑申請健保給付，造成社區藥局及藥師大跳腳，藥師團體於12月30日發起連署，截至元月4日預告截止，短短5天超過6300名藥師參與，留言要求刪除該條文。

藥師公會全國聯合會指出，一旦健保特約藥局不得申報調劑費的公告明確入法，將與推動的醫藥分業政策「自相矛盾」。《藥事法》第35條明定：「修習中藥課程達適當標準之藥師，親自主持之藥局，得兼營中藥之調劑、供應或零售業務」，全國社區藥師共6121家，其中依法可兼管中藥調劑零售者共4114家，已有六成社區藥局進入中藥市場，具有調劑中藥的能力。

藥師公會強調，很多藥師具有中藥調劑權，但因申請健保未開放，藥師們從未領過一分一毫的中藥調劑費，此次修法與政府推動的醫藥分業政策背道而馳，更是敲響中醫藥分業的第一聲喪鐘，距離中醫藥分業的願景更遙遠。

衛福部中央健保署得知這麼多人反彈後，今天下午宣布增列條文喊卡，不會強硬執行。

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