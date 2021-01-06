換車最多續省5萬！老舊汽機車減徵貨物稅擬延至2026年

現行老車換新車，汽車每輛減徵5萬元、機車每輛減徵4千元，行政院會明則擬通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，延長老舊汽機車減徵貨物稅期限，修法後可再延長5年至2026年1月7日，藉以鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車。

行政院表示，為鼓勵報廢或出口中古汽、機車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，加速淘汰10年以上中古汽車，將報廢或出口之中古汽車出廠年限由6年以上調整為10年以上，並將報廢或出口符合規定之中古汽、機車及換購新車，減徵退還新車貨物稅之適用期間延長5年，至2016年1月7日止。

行政院也說，機車屬一般民眾主要代步工具，為加強鼓勵機車汰舊換新，自2021年1月8日起，刪除報廢或出口中古機車應「登記滿一年」的限制，同步也放寬報廢或出口中古機車之車籍登記與新購機車之新領牌照登記，不以同一人為限。