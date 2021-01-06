病主法上路滿2年諮商費難省 衛福部將重新檢討簽署制度

病人自主權利法屆滿2周年，根據衛福部統計，截至今為止已有2萬餘人完成預立醫療，不過病人自主研究中心認為，台灣20歲以上人口多達1900多萬人，僅2萬餘人簽署，仍有進步空間，同時也批評預立醫療之前必須先花至少3500元諮商，讓人卻步，衛福部醫事司司長劉越萍表示，近期已研擬將檢討預立醫療的制度，同時也預計在今年3月納入第12類的罕病可執行病主法。

衛福部統計，病主法上路至昨今天為止，已有2萬1112人完成預立醫療決定意願，其中光是今年起至今為止就有139人完成預立。

病人自主研究中心執行長楊玉欣表示，國人臨終前平均臥床8年，由於科技延命不斷精進，該數字持續成長，不想再進行「多管齊插」的自然尊嚴善終，病主法將社會最後一道安全防線，但預立醫療至今仍需先花費至少3500元諮商費，讓不少人有意預立卻無力達成。她認為，病人自主權就是人權，不應讓費用變成民眾簽署門檻。

劉越萍表示，3500元為醫院固定必須要支出的成本，諮商過程需有醫師及護理人員在場，支出成本高，不過病主法也推動滿二年，對於諮商費用的配套方式，近期將全面通盤檢討，也不排除比照器捐，有意願者無需諮商直接簽署，不過這些都尚未進行討論，將待召開會議瞭解各方意見才會做一決定。

楊玉欣表示，諮商已納入法源，當初入法主要是要保障民眾知的權利，安寧緩和推動至今卅年，第一線至今仍常發生家屬推翻患者意見的情況，要有尊嚴善終，諮商必須要保留，至於諮商費用如何降低民眾負擔，她認為應納入健保才得以保障民眾權益。

病主法第十四條明定末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智等4類病人可執行預立醫療，第5類則由主管機關另行公告；醫事司科長郭威中表示，去年病主法滿一年時，衛福部將11類罕病納入第5類患者，今年3月也預計將納入第12類罕病先天性多發性關節攣縮症，助更多有需要民眾使用。