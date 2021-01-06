超暖！高鐵助學計畫啟動 唐氏症青年參訪高鐵探索館

台灣高鐵2021「高速傳愛 助學計畫」已正式啟動。高鐵說，今邀請唐氏症基金會30多位唐氏症青年參訪台灣高鐵探索館，透過館內文物展覽與生動有趣的設施，學習最生活化的高鐵知識；參訪開始前，唐氏症青年們特別在高鐵運務大樓舉辦一場溫馨義賣活動，現場展售他們親手製作的各式美味餅乾及精緻禮盒，獲得高鐵員工的熱烈響應；呼籲大眾響應該計畫，共同關心遲緩兒早期療育，讓需要幫助的孩子們都能獲得專業的關懷與照顧。

高鐵說，2021台灣高鐵高速傳愛 助學計畫即日起至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，呼籲大家一起發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得高鐵與印花樂聯名小背心袋一個，期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。

高鐵說，今天在高鐵運務大樓的義賣活動上，唐氏症青年們設置了「愛不囉嗦」小攤位，同時化身為熱情洋溢的銷售員，賣力推薦手工香皂禮盒、及健康好吃的手工餅乾等商品；現場氣氛熱烈，高鐵員工也發揮愛心踴躍認購，當天全數收益將交由唐氏症基金會作為早期療育計畫之用。一位高鐵員工表示，年節即將來臨，像這樣具有心意又能做公益的各式小禮盒，很適合拿來當作過年贈禮。

高鐵2010年起，每年定期推動高速傳愛 助學計畫，11年來累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。