掌握「關鍵一步」 跟著醫師一起健康過好年

2021年是金牛年也是財運年，但是疫情尚未緩解，民眾難免會擔心自己與家人的健康，正所謂「健康就是最大的財富」，到底要怎樣才能在新的一年健康又開運呢？

身兼多職全年無休，照顧健康要「快狠準」

過年是大家放假的時候，但是媽媽的角色卻全年無休，農曆年期間，媽媽們反而比平時更忙，好不容易忙完大掃除，緊接著要張羅年夜飯，隔天還要早起去拜年走春……，身體和心理的負擔反而更大！

家有未滿週歲的嫩嬰、有兩個孩子要照顧，平時還要看診、錄製節目……，家醫科主治醫師陳欣湄的時間切割得很零碎，曾忙到一邊開車一邊擠母奶，每一天都在跟時間賽跑！就連新春假期她也沒閒著，照樣被餵奶、副食品、把屎把尿的生活佔滿，與家人到廟裡走春祈福，還得提早開工，把滿山滿谷的待辦工作完成……。

馬不停蹄的生活節奏，讓陳欣湄醫師照顧健康更講究「快、狠、準」！她在門診看過許多病人一心衝刺事業，健康卻亮起紅燈，只能被迫踩煞車，陳欣湄醫師深知健康的重要，不管再忙，她還是把自己和家人的健康擺在第一位，而她保養身體的秘訣，就是掌握一個關鍵的健康撇步「多喝好水」。

「人體每天需要的基礎水量是體重的30-32倍，成人至少一天要喝2千至3千cc的水，有些人覺得喝多少水，身體感覺好像沒差，那是因為他沒有喝到夠量的水，只要喝夠水，增加代謝，健康狀況一定會提升。」陳欣湄醫師指出。

身兼多重角色，陳欣湄醫師的健康秘訣是「多喝好水」。 圖／Brita 提供

買菜要選有機，那喝水呢？

不只要喝夠水，還要喝好水！「很多人買菜會選有機、無毒的，那喝水更應該要講究健康無毒，因為我們喝進身體裡的水，比吃進去的食物比例更高！」陳欣湄醫師表示，「台灣的水源仍然不能排除含有重金屬的疑慮，吃進去要15年才能排除；其次，是水中含有生菌，雖然飲用水煮沸可以殺菌，但是許多人習慣直接用水龍頭的水洗奶嘴、洗蔬果，對健康也會有風險。」

台灣有很多屋齡很高的公寓民宅，水管、水塔使用材質是鍍鋅鐵管或鉛管，長期下來會出現鏽蝕問題，把看不見的有毒重金屬、雜質、細菌溶入水中，造成居家用水二次汙染，尤其是重金屬的問題需要特別留意，許多人以為自來水煮沸就能安心飲用，卻不知道水中的農藥、重金屬、化學毒物、環境賀爾蒙等，煮沸後都無法揮發，寶寶與家人長期暴露在這樣的毒害中，有可能會影響孩童認知功能、引起皮膚、腎臟慢性病、肝臟病變、癌症等健康傷害。

因此，陳欣湄醫師選用BRITA櫥下型淨水系統守護家人的健康。「BRITA德國專業淨水品牌，資歷久遠有口碑，最重要的是，我看過BRITA的檢驗報告，各項數據都非常詳實，讓我很放心。」

BRITA德國專業淨水品牌使用安心。 圖／Brita 提供

家有長輩幼兒更要留意水質

使用BRITA淨水系統可以直接用BRITA過濾水泡牛奶，省下一道工序；洗奶嘴、洗蔬果，也可直接使用過濾水。家中幼兒和長輩，免疫力較弱，更需要飲用乾淨無毒的好水，特別是長輩需要攝取基本礦物質，BRITA淨水系統採用智慧篩選科技，保留有益礦物質，更能照顧長輩的健康。

陳欣湄醫師說，「身為醫師，我對健康的要求比較嚴格。有了BRITA淨水系統，我每天都會盯全家人喝水，尤其是辛苦的婆婆媽媽，常常忙到忘了要喝水，我也會適時提醒他們要喝夠量、純淨的好水。家人的健康是我的責任，也是我最大的成就和快樂。」

陳欣湄醫師每天提醒家人要喝夠量、純淨的好水，用BRITA淨水系統守護家人的健康。 圖／Brita 提供

好水生財，健康又開運

新的一年，如何藉由喝好水守護全家人的健康，創造「好水生財，福芯高照」的幸福最大值？選擇BRITA專門為台灣水質設計的櫥下型淨水系統就對了！BRITA櫥下型淨水系統採用超微濾中空絲膜技術，可過濾99.99%病毒與細菌，且不需插電、不排廢水、安靜無聲，並提供最貼心的濾芯更換提醒，以及業界最長的三年保固。

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圖／Brita 提供