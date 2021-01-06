國家公園20年在金門修復90棟古厝 保存聚落特色

成立於1995年的金門國家公園，其任務是在維護轄內傳統聚落風貌，避免遭受拔地而起新式建築，影響到美麗傳統聚落天際線，歷時20多年，投注整修經費近新台幣7億餘元，完成近90棟古厝修復工程，金門國家公園管理處期盼所修復後的古厝，都能成為來訪金門的遊客住宿特色閩南民宿的首選。

金門國家公園管理處副處長鄭瑞昌表示，該處每年極力與當地居民溝理念與想法，在創造多贏的概念下，向居民以設定使用權30年，進行古厝整修與委外營運，修好的古厝以民宿、賣店及展示館的經營型態，在居民、觀光人潮、古厝與傳統聚落風貌之間，已經在地方上創造多贏成果。

鄭瑞昌說，其中位於金寧鄉南山的12、19號和北山的62號，曾遭受到古寧頭大戰洗禮之地，金管處於2019年起進行修復設計。這三棟古厝的格局分別為為一落四攑頭加突歸、二落大厝與三落大厝，是在地李氏族親所有，創建至今已逾百年，因受兵焚影響，古厝狀況十分糟糕。為了了解三棟古厝的形貌與背景，委託設計監造單位是逐一訪談李氏族親對於古厝風貌之記憶，當然也參考周邊的古厝風貌，彌補部分失落的記憶，此外也邀請李氏族親與在地專家學者等一同協助指導修復的內容。

過程中，指認出北山62號牆基上留有大量的蚵殼，這是見證早期住民於海岸邊布設石條的方式來養蚵，名為蚵堵石，因蓋古厝花費巨資，所以用養蚵當作蓋古厝的建材；巨大的花崗石門框下發現的洞，則是當地居民刻意留給家貓回家的門，這等等細節都是代表在地居民的生活方式，這些都在設計與施工的過程中保留下來；而在工藝展現方面，則藉由傳統匠師展現50年的技藝，如卍字堵、墀頭、鯉魚口等彩繪泥塑，讓古厝更顯豐富。