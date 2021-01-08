妳的母乳活性足夠嗎？醫師說：攝取母乳活性因子是關鍵！

母乳是活的？相信初為人母的你一定很難相信吧！日康診所專業兒科醫師黃舒容來幫媽媽解密母乳的神秘之處。黃舒容醫生說明，母乳會隨著哺乳期而變化，因此，寶寶喝到的每一口母乳，其實每個階段的營養比例都不盡相同。母乳除了基本營養價值外，具有保護力及幫助維持消化道機能的功能，這些功能統稱為母乳活性。而母乳中的活性因子。 就是打造母乳活性的最大功臣. 當活性因子越多，母乳活性越高，越能幫助寶寶打造「白金級保護力」，提供全面性的營養。

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那麼，該如何提升母乳的活性呢？黃舒容醫生表示：「母乳活性因子正是影響母乳活性的關鍵。」因為，母乳的營養價值之所以好，是在於有足夠多的母乳活性因子，能增加母乳中的活性，奠定寶寶的保護力。

那麼，該如何補充母乳活性因子，延續母乳保護力呢？黃舒容醫師說：「除了多吃營養豐富的食物外，更建議媽媽在孕後期就開始補充惠氏LC40母乳活性因子。」

許多研究都在探究如何延續母乳保護力，而來自百年營養專家『惠氏』，長期以來致力於研發優質營養品，為媽媽和寶寶守護健康的每一步，這次更以科技營養，開創母乳活性研究，推出「惠氏媽咪 親和孕哺膠囊」，它是篩選自母乳中天然存在的母乳活性因子「LC40」，是一種母乳中的益菌，可以幫助媽媽養成母乳活性，打造白金級母乳。所以，想要給寶寶白金級的保護力嗎? 就從養成母乳活性開始，打造白金級母乳!

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