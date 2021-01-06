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免水洗！鴻喜菇可直接下鍋 專業網友：栽種室比家裡冰箱乾淨

聯合新聞網 / 綜合報導
有專業網友透露，多數食用菇買來可直接下鍋、免水洗。圖為食用菇示意圖。圖／ingimage
有專業網友透露，多數食用菇買來可直接下鍋、免水洗。圖為食用菇示意圖。圖／ingimage

烹飪調理菇類之前需要用水洗過嗎？一名網友在臉書上發文問到，菇類「真的可以不用水洗，直接煮來吃嗎？」貼文引來許多網友留言回應，其中就有一名專業網友指出，「其實食用菇的栽種庫房都比家裡的冰箱還乾淨，不需水洗」。

一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上傳一張鴻喜菇的照片，並問到「這個……真的不用洗，直接煮來吃嗎？」貼文一出立刻引起許多網友留言回應。

許多網友坦言，雖然聽說過不用清洗，但心裡還是挺不踏實的，「還是會過水」、「我會用水沖一下，習慣了」、「我會在去尾後快速過水」、「我都用過濾生飲水沖一下」。

也有另一派網友認為真的不用洗，「不用洗，菇類都是溫室栽培，太空包又滅菌，把根部處理掉即可」、「菇類遇水就會出汁，口感會不好，現在菇類都養在室內，很乾淨」、「不用洗，洗了會吸水，炒起來不會有香氣」。

另外，有一名專業網友提出見解，指出「像金針菇、杏鮑菇、柳松菇、鴻禧菇、美白菇等在栽培時需要空調的食物菇，都只採收第一槽菇。尤其是金針菇，活力最好的溫度是攝氏5度，等於是在冰箱的冷藏室裡，而食用菇的庫房都比家裡的冰箱還乾淨，就算是真的帶點太空包的屑屑，用手剝掉，就可以下鍋了，不建議用水洗。菇類下水、吸水後，不只會影響風味，也更容易腐敗、變質，有害無益」。

冰箱 食農

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