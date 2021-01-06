電影背後的音樂靈魂！法蘭：做配樂的人要像個變色龍，永遠隱身在其中

2020年，《親愛的房客》帶給觀眾無限的迴響和感動，溫暖的劇情和對愛情與親情的著墨，都在那無微不至的細緻中，澎湃出扣人心弦的震撼。

《親愛的房客》後來在第57屆金馬獎中，抱回最佳男主角（莫子儀）、最佳女配角（陳淑芳）、最佳原創電影音樂（法蘭）三項大獎，在過去便擅於處理人際關係及身分認同的導演鄭有傑，睽違5年的新作挑戰在陰暗的故事線下，刻畫出愛的極限與界線。

一直以來，房客幾乎不會被人掛上「親愛的」稱謂，在這個大多不會有特別交集的人際關係裡，房客與房東往往是陌生的存在，然而，在導演鄭有傑的新作《親愛的房客》中，他以一種細膩的心思描繪情感，盎然的韻味和流長的情懷，交織出一幕幕感人的篇章。

首次入圍就抱回大獎 法蘭痛哭了兩小時

在電影中，傑出的配樂也成了故事中最令人揪心的一環，在法蘭優美的創作中，觀眾彷彿都能被音樂帶入不同的敘事情節裡，更在流淌的旋律下，陶醉於那節奏動人的感慨。

外型出眾、笑容甜美的法蘭，舉手投足都有著令人不由自主想多看幾眼的魅力，她是法蘭黛樂團的主唱，聲音與天性的詭魅氣息，讓法蘭黛的音樂既黯淡空寂又溫暖迷幻。而在法蘭正式出道前，她早已是個備受矚目的神秘創作人。

從沒入圍過金曲獎、金音獎等音樂相關獎項的她，首次入圍金馬獎就抱回最佳原創電影音樂的榮耀──她說，當時頒獎人伍佰喊出她名字的那一刻，回頭來看是多麼的不真實，「我一直是到隔天早上，看到獎座擺在自家客廳桌上時，才覺得這一切是真的，痛哭了兩個多小時。」

畢竟，那至高無上的榮耀對創作者來說，無不是給予這一路走來，堅持下去的最大動力。

個性低調害羞 把情緒藏在音樂裡

法蘭透露，她一直以來就是個非常充滿自我懷疑的人，「我本身的個性就很孤僻又冷淡，也不是非常的能和人家熱情的相處在一起，而且低調、害羞，常常作品交出去以後，就是默默地躲起來，也不太敢認真聽別人的批評指教。」

《親愛的房客》是法蘭第二次和鄭有傑合作，也是《鬥魚》後第二次幫電影做配樂──很多觀眾也許不知道的是，在做配樂的初期，其實往往是沒有任何畫面可以參考，只能靠著劇本的想像，意會出可能擁有的情境和情緒。

「大部分的創作過程中，我都是靠著導演跟我說背後的故事，以及一路以來主角遭遇的過程、出身的背景是什麼。」法蘭說，劇本裡面往往不會提到太細節的內心世界，所以只能靠著自己的想像、靠導演的敘述，一點一滴拼湊主角健一（莫子儀飾）的心路歷程。

用《約束》和探班來增加創作靈感

其實，《親愛的房客》原電影片名其實是《約束》，就連導演給法蘭看劇本時，劇本名稱也是《約束》，「『約束』這個詞在日文裡面其實有約定、承諾的意思，但在華文裡面卻成了限制，也讓這個詞有著希望、卻同時有負荷的意味，因此我就去想像，主角的內心情感在那樣的故事下有多麼掙扎，這個片名對我初期的創作上有非常大的助益。」

法蘭分享，為了增加創作時的靈感，後來在開拍第一天時有特別去拍攝現場探班，感受演員們拍戲的過程，這對創作總是比較「靠感覺」的法蘭來說，有非常大的助益。

她說，第一天去探班的時候，到了頂樓加蓋的那個房間，那個窗外有五顏六色的貨櫃，透過那個景象望出去，就彷彿是掛在牆上的畫，「我把那個畫面拍下來，相信那就是主角常看的風景，就做出了〈Haven〉這首歌。」

法蘭表示，在《親愛的房客》配樂中，主要都是從健一的內心世界和內在情感去著墨，因此主要都是鋼琴來搭配；在山上被迫分離時，就搭配著鼓聲，象徵著分離和內心撕裂的煎熬。

電影配樂和個人創作有什麼最大不同？

對法蘭來說，電影配樂就像是用另一個方式去創作。

「做電影配樂和自我創作時的最大不同，困難的是電影配樂必須去符合各種劇情的狀況，所以創作者就要像是個變色龍，變成不同的色彩，讓自己隱藏在音樂後面，而且不搶戲；而個人創作則是一個自我完整的呈現，兩個不一樣。」

法蘭笑說，做電影配樂可以讓她覺得非常的舒適，因為好像可以把自己隱身在其中，退居幕後，不用遮遮掩掩地去躲藏或抒發。

「不過，如果創作自己歌曲的時候，我會比較扭捏，那種比較憂傷、比較煽情的詞句也都不太會放到作品裡面，因為自己的歌曲未必是要表達自我，而是要讓別人聽、療癒別人。」

法蘭補充，但在做電影配樂時，是為了要幫助角色說話，所以可以更放鬆自在的釋放自己的情感與情緒，「把自己挖空，讓自己好像變成別人，回頭過來看時，才能夠在電影裡面看到自己的影子。」

堅持音樂創作的夢想道路

一路走來，法蘭包辦詞曲創作、編曲、錄音、剪輯、混音，靈感成了她工作時最重要的湧泉，她分享，在真的沒有靈感的時候，會去騎單車，在倏忽即逝的光影變幻中所擷取的聲音會帶來靈感，就彷彿自己隱身在世界裡。

「我也很喜歡作夢，常常醒來以後會努力把夢記錄下來，從夢中感受氣氛和色彩，有時候這樣的創作，狀態會很不一樣。」

她透露，其實這段音樂路走來，她也曾想過要放棄，也曾真的放下音樂，去當了一年上班族，但最終還是決定堅持夢想，踏上這段從小就憧憬的道路；在獲得金馬肯定後，她會更努力在音樂創作的付出，寫下更多扣人心弦的曲調。

（作者／魯皓平 本文出自2020.1.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）