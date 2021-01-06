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台鐵「起點站」還沒發車就已誤點20分？內行人揭卡在這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台鐵乘客指出，有列車在起點站就已誤點20分鐘。 圖擷自PTT
一名台鐵乘客指出，有列車在起點站就已誤點20分鐘。 圖擷自PTT

台鐵時除了查詢火車時刻表，最好還得時時刻刻關注備註欄的誤點資訊。有長期搭乘台鐵的網友指出，某些車次竟然連起點站發車也能晚1~20分鐘，問了站務人員卻屢次得到罐頭式回答，讓他無奈想問神通廣大的鄉民，能不能幫忙解開這個長久以來的謎團。

該名網友在PTT上貼出一張樹林站火車時刻表的照片，其中1140次起點就是樹林站，備註欄卻顯示了「晚20分」。原PO百思不解為何在起點站就已經開始誤點，上班時間乘客已從月台滿到樓梯上，多次詢問站務員，卻都只得到一句「那是調度員和高層的事」。原PO希望PTT上臥虎藏龍的鄉民們能幫忙解惑。

誤點的照片一出引起不少人共鳴，網友紛紛指出可能是調度出了問題，否則怎麼會在起點站就發生誤點。有人指出這台車應該是先前從基隆開來樹林，再從樹林回頭開往汐止的，因此誤點的問題應該是出在基隆往樹林這段，導致「起點站」就誤點20分鐘。也有搭台鐵十幾年的乘客分析「乘客水準的問題比較大」，對號列車誤點很大部分是上下車的問題，常見擋住不主動讓路，或是人還沒下車就趕著上車。且通常都是對號列車先誤點，區間車才會跟著誤點，真正因為車班行駛而誤點的反而相對少數。

其他乘客也藉文章抱怨「內壢常常誤點40分以上」、「搭過誤點50分的」，還曬出火車時刻表誤點117分鐘的截圖，有人表示自己是靠著火車北上通勤，感嘆最近每天誤點竟成了常態。

圖擷自PTT
圖擷自PTT

有人質疑台鐵每站停靠時間估得「太樂觀」，以假日大站對號列車上下車來說，時間應該要拉得比現行還長。常態性的誤點也讓人直說平均誤點20分鐘的話，時刻表乾脆調整往後拉20分鐘，讓時刻表「更準確」。此外也有網友酸說「便當店願意載你就不錯了」、「還在洗米火車晚點再說」，戲稱台鐵重心早就放在便當了。

根據聯合報願景工程報導，台鐵誤點的真相，除了設備故障還有排隊狀況相當不良，以及濫用人情味拖垮準點率。雖然月台有畫設排隊線但車子卻停不準，讓乘客只能追著車門跑打亂動線。也有司機透露自己曾將已開動的車臨時停下，再度開門讓沒搭上的乘客上車，都嚴重地影響了台鐵的準點率。

台鐵車門與月台排隊線時常對不準，乘客被迫追著列車門跑。 記者吳姿賢／攝影
台鐵車門與月台排隊線時常對不準，乘客被迫追著列車門跑。 記者吳姿賢／攝影

台鐵 便當

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