食農教育推廣計畫徵案 補助最高50萬元

為推廣食農教育，農委會辦理「110年食農教育推廣計畫」徵案活動，鼓勵申請單位及合作單位成員參與食農教育宣導人員培訓，或運用國產農漁畜產品教材，開發更多元化的教案教材，補助金額方案最高50萬元，有意辦理食農教育各級學校、農民團體及社區、農業相關企業，可於110年2月19日前提案。

農委會說，各試驗改良場所綜整農業生產、營養價值、飲食文化等資訊，發展科普化的國產農漁畜產品的主題教材，包含糙米、玉米、甘藷、紅豆、甘藍、花椰菜、青花菜、虱目魚、香蕉、番石榴、雞蛋、牛奶、落花生等重要農漁畜產品，透過「食農教育教學資源平臺」擴大教材的運用。

109年食農教育推廣計畫著重於教材教案產出，截至11月底完成教材教案255套，辦理體驗活動389場次，1萬2477人次參與；110年農委會鼓勵申請單位或其合作單位成員參與食農教育宣導人員培訓，亦可運用該會國產農漁畜產品教材，開發更多元化的教案教材，補助金額方案最高50萬元，且延長創新型計畫受理提案時間。

農委會說，有意推動食農教育單位可至農委會「食農教育教學資源平臺」，下載「110年食農教育推廣計畫徵案簡章」，如有疑問可洽財團法人中國生產力中心農業經管組劉專員、林專員（電話：02-2698-2989分機03185、02963，e-mail：03185@cpc.tw、02963@cpc.tw）詢問。