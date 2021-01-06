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台灣大自有品牌手機用戶冤當詐騙人頭 NCC緊盯

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，根據刑事警察局提供情資顯示，台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機特定版本內建軟體查有資安疑慮。NCC已要求儘速釐清事件發生主因，同時依法儘速善後補救。

NCC說明，接獲刑事警察局相關情資，進而發現AMAZING A32製程中被暗中植入惡意程式，手機成品由台灣大冠名授權品牌來台銷售。

透過惡意程式，民眾使用手機時，詐騙集團可利用該手機門號向遊戲公司申請遊戲帳號，遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時，簡訊同時回傳給詐騙集團並申辦完成遊戲帳號，也就是人頭遊戲帳號後，就會自動刪除；之後詐騙集團騙取遊戲點數，以海外IP將點數儲值至該人頭遊戲帳號內，使不知情的手機使用者變成詐騙集團的人頭。

 NCC強調，在接獲情資後，就主動檢測該款手機及其他電信業者自有品牌手機，除該款手機外，其他自有品牌手機目前沒有發現類似情事。

據查，該款手機，包含使用中、尚未售出、已淘汰或未使用的，共9萬餘支；截至2020年12月20日止，台灣大仍使用該款手機用戶約7600人；其餘使用中手機可能為號碼可攜至其他行動通信業者用戶持有，NCC已令台灣大立即清查，並通知所有使用者，全責善後處理。

 NCC表示，此次事件凸顯了大陸白牌資安議題，大陸白牌也就是主要指由中國廠商設計製造，以台灣品牌對外銷售的手機。

NCC指出，已針對大陸白牌手機採行2應處措施：「行動業者自有品牌手機在大陸製造者，須符合資安標準才可販售」；「大陸品牌手機、行動業者自有品牌陸製手機將納入年度抽測標的」。

品牌 詐騙集團 NCC

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