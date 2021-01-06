公園遊戲力能到什麼階段？來看看國外令人驚豔的遊戲場

台灣的公園遊戲力到達什麼階段？什麼是一座真正的森林公園？想像著現場會有留在原地供大家免費使用的積木或其他玩具的可能？封街遊戲的價值在哪？

特公盟(台灣還我特色公園行動聯盟)今(6)日舉行新書《公園遊戲力》發表會，包括作者王佳琪、李玉華及特公盟理事長林亞玫、成員林穎青，談及數年來不斷為特色公園奔波、柔性抗爭的心路歷程，紛紛紅了眼眶。

圖為柏林動物園兒童遊戲區。公特盟理事李玉華提供

「公園也能不一樣。」林穎青說，覺得台灣這幾年雖然漸漸擺脫全是罐頭遊具的公園現象， 但仍然滿是人造的東西。現場提到國外案例曾見過桌球桌、木製西洋棋等，都是在國內公園少見的遊戲設施。

圖為東京平和之森公園。公特盟理事李玉華提供

但李玉華笑稱，若是在台灣，這些現場免費擺放的遊具，可能兩天內就會不翼而飛，林亞玫也認為台灣還沒走到那個階段，吊詭的是我們堪稱已是民主國家，仍然無法制止民眾把公家的東西帶回家的陋習。

被問到公園遊戲力其實不僅限於小朋友，李玉華則表示，因為國內對兒童遊戲權還未走到十分重視的階段，她認為當務之急是要將這個重心拉回來，而大人的遊樂場選擇更多元，可不僅只限於公園內。

圖為新加坡廊湖花園。公特盟理事李玉華提供

圖為倫敦翻騰灣自然遊戲場。公特盟理事李玉華提供

圖為新加坡Crusia Cove水遊戲場。公特盟理事李玉華提供

圖為巴黎雷恩塔伯幼兒遊戲場。公特盟理事李玉華提供

圖為哥本哈根大眾公園塔樓遊戲場。公特盟理事李玉華提供

圖為巴黎文森森林內供孩童在森林內擺盪的遊具。記者薛佩玉/攝影

圖為巴黎文森森林內供民眾使用的桌椅。記者薛佩玉/攝影