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新舊YouBike之亂頻傳 北市將升級擴增1200個站點

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交通局指出，為方便民眾借還使用，規畫北市400車站點升級擴增至1200站。聯合報系資料照
北市交通局指出，為方便民眾借還使用，規畫北市400車站點升級擴增至1200站。聯合報系資料照

北市公共自行車YouBike試辦升級2.0版，因新舊系統不相容而無法互相借車還車，衍生消費糾紛，不少人反映「騎了一下午還不了車」，甚至有人為此付出近萬元賠償金，對此，北市交通局表示，無法還車情況僅占總租借次數的0.01%，但未來規畫2.0借還站點將由400站擴增升級至1200站，待北市議會審議通過後，將盡速完成北市站點升級。

交通局澄清，YouBike2.0車型設計、外觀及顏色與既有YouBike有顯著差異，各YouBike2.0租賃站已張貼營運公告提醒民眾注意營運範圍，也要求微笑單車公司在車輛的置物籃、車機提醒「2.0車輛請歸還至2.0場站專屬停車柱」資訊。

YouBike2.0從去年1月15日起於公館地區周邊及台大校園內試辦迄今，設備妥善率達9成以上、民眾滿意度達91%。截至去年12月31日止，2.0車輛總租借次數高達241萬4143次，平均每日每車租借11.6次，而民眾致電微笑單車客服反映無法於既有YouBike場站還車總計333件，占總租借次數的0.01%。

交通局表示，YouBike2.0系統具有免除介接市電並可密集設置優點，為了增加民眾借還使用的便利性，目前已規畫將北市公共自行車站點從既有400站升級擴增至1200站；另，也提醒民眾，新式設計的YouBike2.0，不論是以電子票證靠卡借還或掃碼租車均在車上機操作，若成功還車，車機將顯示還車成功資訊。

YouBike 北市 單車

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