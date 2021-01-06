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寒流再來！漁民不只憂「虱目魚全軍覆沒」後續這事更慘
前一波寒流造成台南市沿海七股、北門虱目魚凍傷災情慘重，面對另一波寒流再來，七股漁民郭永慶說「虱目魚恐會全軍覆沒」，這些都是文蛤混養殖的工作魚，負責清除水中藻類，讓文蛤順利成長，一旦工作魚全凍死，增加人工清藻成本，漁民也可能會搶撈文蛤上市，衝擊市場價格，是後續更擔心的。
郭永慶指出，七股一帶以半淺坪式文蛤混養虱目魚，遇到寒流幾乎難避免受損嚴重，前一波平均凍死傷五成以上，接來的一波寒流恐怕會「全軍覆沒」，工作用的虱目魚雖不是經濟收入主要來源，但凍死後對增加文蛤飼養的人工成本，要加強用人力除藻，否則文蛤就會缺氧死亡。
郭永慶說，寒害後過虱目魚凍死，因漁民可能會搶撈文蛤上市賣不到好價錢，下一波要面對的是文蛤供過於求，因目前文蛤價格就不好，更會是雪上加霜。今年受到新冠肺炎疫情影響，餐飲業普遍不景氣，連帶文蛤銷路受到影響。
郭永慶說，台南文蛤都是海水養殖，冬天雨水少鹽分高，多供應給火鍋料使用，但業者一般「要小不要大」，造成大顆的文蛤反而難銷，現在情況是產地的文蛤比往年大，但價格與往年相較跌了近４成，寒害過後若文蛤搶收上市，更會打擊到價格。
郭永慶指出，除了新冠疫情影響，虱目魚產地價格下跌，不少魚塭改養文蛤，台南養殖文蛤面積從原本２千公頃爆增到近４千公頃，也造成文蛤價格疲軟不振；目前產銷班除出貨給全聯，也到各小農市集擺攤銷售。
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