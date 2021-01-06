寒流猛襲全台冰封 公總：明起到周日晨這四路段易結冰

因應寒流明天南下侵襲，低溫探5度，加上會帶來水氣，引致部分路段下雪或路面結冰危及用路人安全。公路總局說，已依氣象局低溫特報及最新氣象情資，綜合評估1月7日入夜後至1月10日清晨路面結冰高潛勢路段，計有台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等四條路線。

公總說，上開路段均已完成橫向單位聯繫及部署規畫作業，籲請用路人留意上述四條路線管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，指派氣象顧問監控氣象局最新情資及時調整因應，監控期間公路總局將依氣象局最新預報模式及保全回報情資，提早於3小時前發布管制訊息，告知路段管制方式。

公總說，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。另將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為。

公總說，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。有關轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。