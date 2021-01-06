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問高雄人哪裡好玩他答的茫然 網勸：千萬別問當地人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友詢問高雄友人，高雄有哪些好玩的地方，但對方卻只回答「沒有」，令他相當無奈也吸引不少網友分享自身經驗。圖為高雄旗津街。記者楊濡嘉/攝影
一名網友詢問高雄友人，高雄有哪些好玩的地方，但對方卻只回答「沒有」，令他相當無奈也吸引不少網友分享自身經驗。圖為高雄旗津街。記者楊濡嘉/攝影

許多人到外縣市遊玩，會問當地人是否有推薦的美食及景點，但是詢問過後卻常常得到「不知道」的答案。一名網友詢問高雄友人，高雄有哪些好玩的地方或是推薦的旅館或飯店，但對方卻只回答「沒有」，讓他相當無奈也吸引不少網友討論。

一名網友在「爆怨公社」發文，他po出一張對話紀錄表示，「我相信各位都曾經遇到這種情況」，其中一人詢問，「你們高雄那有啥好玩的地方」，對方回「沒有」，他又在問「不然你們那有沒有推薦的旅館飯店？」，對方仍回覆沒有，這時他相當疑惑「你不是高雄人嗎？？」，對方則理所當然地表示，「對，所以我都住家裡」，此文一出就吸引許多網友分享自身經歷。

網友紛紛表示同意，「哈哈哈哈，我也這樣介紹台北」、「我也是這樣...」、「旅行是從自己住膩的地方，去別人住膩的地方」、「我住台北我朋友問我台北哪裡好玩，我也都說台北好無聊」、「對…人家問彰化什麼好吃、好玩，我通通回答，不知道，反正我都不喜歡」、「千萬不要問當地人」、「人家問我台南哪裡好玩？我只會說安平...因為其他地方我也不知道阿」、「我還以為別人把我跟朋友的對話流出去了呢」、「感覺沒有毛病」、「對啊！沒錯，我們自己居住的縣市基本上沒有好玩的地方」。

不過，有網友則認為，問當地人推薦哪間飯店相當不合理，「在地人很少會去旅館飯店吧⋯」、「問在地人有沒有推薦的飯店真的很鬧，應該要問哪個飯店常出事，這樣可能會比較清楚」、「問的方向錯了，應該問你要去的地方有什麼推薦或有名的旅館飯店，就查自己預算內的摟」、「除非他家是開旅館飯店的，否則不要叫在地人推薦...」、「我朋友都是問我花蓮哪間飯店民宿不能住」、「問當地人飯店旅社真的很瞎」。

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