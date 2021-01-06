「為何要如此虧待孩子？」基隆媽媽哽咽揭特色公園分布不均

近來相當受小朋友喜愛的繩索攀爬遊戲。聯經出版社提供

特公盟(台灣還我特色公園行動聯盟)今(6)日舉行新書《公園遊戲力》發表會，包括作者王佳琪、李玉華及特公盟理事長林亞玫、成員林穎青，談及數年來不斷為特色公園奔波、柔性抗爭的心路歷程，紛紛紅了眼眶。

王佳琪：台灣真的什麼都沒有 虧待孩子了

每到假日，各大公園裡人山人海的景象，對於有孩子的家長並非罕見。

曾經，台北市平均1萬名孩子要搶一座鞦韆，1萬8千名孩子共爬一座攀爬架，新北市則是4萬名兒童分一座沙坑，近7成鞦韆因為太低盪不起來。

特公盟社群總管王佳琪哽咽問：「為什麼要如此虧待孩子？」公特盟成員走訪各地，卻得到了一個令人心揪的結論：「台灣真的什麼都沒有。」為何我們的孩子想起去公園玩，記憶裡卻只有溜滑梯跟盪鞦韆？「去國外看看才發現原來公園可以玩成這樣。」

圖為華山大草原，兒童參與隧道拼貼成品。聯經出版社提供

聯經出版社邀請特公盟，集結22個歷經改造的雙北公園成書，以主張兒童遊戲權出發，帶大眾認識多年來為孩子力爭的新遊戲空間。但特公盟理事長林亞玫卻認為，「做得夠多了嗎？其實台灣還有很大的跨越空間，甚至每個改造過的公園中，在她看來品質都還可以再更好。」她也坦言，台灣各地大約從2015年以來，漸漸捨棄大量罐頭文化的「複製貼上公園」，在不斷爭取改善下，這幾年來有了更多有趣的共融遊戲場，包括在孩子心中排行最夯的溜索、十米高的攀爬，及能千變萬化的沙坑地、礫石、木屑等自然鬆散的鋪面，都是顯著的改變。

孩子的願望：希望下次可以再見

但翻翻《公園遊戲力》內的全台特色公園一覽，赫然發現特色公園大量集中在雙北，走出台北市，就連直轄市等級的城市，特色公園仍是相當貧瘠。

公特盟成員林穎青身為基隆媽媽，最怕聽到的就是，每當興沖沖地帶孩子跨域去公園玩，在公園裡有了新玩伴後，心思細膩的孩子會跟她說：「這可能是我最後一次看見姐姐。」李穎青哽咽：「孩子的願望，就是希望下次可以再見到玩伴。」這個願望很小，但能讓全國各地皆有地方性特色公園的夢，對特公盟來說，卻是走了一段力爭的路之後，仍然沒實現的大夢。

「經費問題仍是最大的阻礙」，林亞玫說，能讓下一代就地在原生城市內習慣性遊玩，牽涉到情感的層面，「我們家三代都在萬華青年公園玩，每當回憶起從太空堡壘滑梯上溜下來的感覺，就足以串起三代人的回憶。」她希望透過努力，提高全台各地特色公園的密度，並期待特公盟任務完成、功成身退地消失的一天能夠到來。

在台灣如何推動一個冒險的童年？

圖為《公園遊戲力》書封，聯經出版社提供 公園裡是孩子開始學習用肢體冒險的最佳訓練場。但諸多高度及安全性的挑戰，卻在在挑戰少子化時代下家長選擇更保護孩子的心態。林亞玫笑稱，光是一個沙坑，就有人會要求必須「乾濕分離」，更別說要彷照國外攀繩索上樹了。

圖左起為林穎青，李玉華，王佳琪。聯經出版社提供

還我特色公園行動聯盟，主要由一群親職照顧者凝聚組成，成軍五年來，從憤怒的抗議媽媽到專業使用者經驗倡議團體，透過一次次對話，開展出遊戲空間的不同樣貌，包括推動兒童遊戲權、兒童參與表意權，這群媽媽將五年來的挑戰和學習，透過文字記錄分享，以22個改造後的遊戲空間為主軸，期待社會關切「公園遊戲力」對孩子的重要性。