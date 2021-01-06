聽新聞
test
0:00 / 0:00
武陵賞櫻車票今起開賣！線上買再抽7-11虛擬商品卡
「武陵賞櫻」車票、房間每年搶破頭，今年疫情國旅大爆發尤其熱門。「臺北轉運站APP」今起與國光客運及豐原客運合作，獨家推出武陵農場一日遊賞櫻專車購票服務，線上即可購買臺北、宜蘭、羅東及梨山(1/11開賣)出發的專車車票，完成線上付款，還有機會抽7-11虛擬商品卡。想在2/12~3/1武陵櫻花季期間前往賞櫻，動作要快。
「臺北轉運站APP」整合國光、統聯、阿羅哈、葛瑪蘭、和欣等10家客運業者，所有票證服務都能線上完成，LINE Pay、街口支付、信用卡也能輕鬆綁定，上線不到一年半就突破14萬會員，目前已累積售出30萬張電子車票。
今年搶先推出的熱門賞櫻行程購票專案，需先下載臺北轉運站APP，即可訂到由臺北車站、市政府轉運站、宜蘭及羅東出發的國光客運，由梨山站出發的豐原客運，暢遊櫻花盛開的武陵農場。此外，以APP實名購票，還可杜絕防疫漏洞，讓旅遊更安心。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言