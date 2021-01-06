武陵賞櫻車票今起開賣！線上買再抽7-11虛擬商品卡

「武陵賞櫻」車票、房間每年搶破頭，今年疫情國旅大爆發尤其熱門。「臺北轉運站APP」今起與國光客運及豐原客運合作，獨家推出武陵農場一日遊賞櫻專車購票服務，線上即可購買臺北、宜蘭、羅東及梨山(1/11開賣)出發的專車車票，完成線上付款，還有機會抽7-11虛擬商品卡。想在2/12~3/1武陵櫻花季期間前往賞櫻，動作要快。

「臺北轉運站APP」整合國光、統聯、阿羅哈、葛瑪蘭、和欣等10家客運業者，所有票證服務都能線上完成，LINE Pay、街口支付、信用卡也能輕鬆綁定，上線不到一年半就突破14萬會員，目前已累積售出30萬張電子車票。