快訊

開放2000間集中檢疫所供國人居檢 1月8日可上網訂房

東南亞疫情襲台 新冠境外移入+2來自印尼及菲律賓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武陵賞櫻車票今起開賣！線上買再抽7-11虛擬商品卡

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「臺北轉運站APP」整合眾多客運業者，實名制購票也更安心。圖／業者提供
「臺北轉運站APP」整合眾多客運業者，實名制購票也更安心。圖／業者提供

「武陵賞櫻」車票、房間每年搶破頭，今年疫情國旅大爆發尤其熱門。「臺北轉運站APP」今起與國光客運及豐原客運合作，獨家推出武陵農場一日遊賞櫻專車購票服務，線上即可購買臺北、宜蘭、羅東及梨山(1/11開賣)出發的專車車票，完成線上付款，還有機會抽7-11虛擬商品卡。想在2/12~3/1武陵櫻花季期間前往賞櫻，動作要快。

「臺北轉運站APP」整合國光、統聯、阿羅哈、葛瑪蘭、和欣等10家客運業者，所有票證服務都能線上完成，LINE Pay、街口支付、信用卡也能輕鬆綁定，上線不到一年半就突破14萬會員，目前已累積售出30萬張電子車票。

今年搶先推出的熱門賞櫻行程購票專案，需先下載臺北轉運站APP，即可訂到由臺北車站、市政府轉運站、宜蘭及羅東出發的國光客運，由梨山站出發的豐原客運，暢遊櫻花盛開的武陵農場。此外，以APP實名購票，還可杜絕防疫漏洞，讓旅遊更安心。

臺北轉運站APP的武陵賞櫻車票，今起開賣。圖／業者提供
臺北轉運站APP的武陵賞櫻車票，今起開賣。圖／業者提供

武陵農場 賞櫻 櫻花季

延伸閱讀

梅花季開始 武陵農場等依序開

春節旅遊賞櫻趣 武陵農場花海2月12日綻放

武陵農場櫻花季2月12日開跑明開訂客運票 估遊客增2成

揪出摸腿色狼！國光客運敘獎表揚見義勇駕駛

相關新聞

寒流明襲全台急凍！ 氣象局最新低溫特報 9縣市6度以下

新一波寒流來襲，全台極凍。氣象局發布最新低溫特報，明天寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明起各地氣溫下降，...

新舊YouBike之亂頻傳 北市將升級擴增1200個站點

北市公共自行車YouBike試辦升級2.0版，因新舊系統不相容而無法互相借車還車，衍生消費糾紛，不少人反映「騎了一下午還...

問高雄人哪裡好玩他答的茫然 網勸：千萬別問當地人

許多人到外縣市遊玩，會問當地人是否有推薦的美食及景點，但是詢問過後卻常常得到「不知道」的答案。一名網友詢問高雄友人，高雄有哪些好玩的地方或是推薦的旅館或飯店，但對方卻只回答「沒有」，讓他相當無奈也吸引不少網友討論。

「急凍部隊正集結揮兵南下中」氣象專家示警：這波直逼霸王級寒流

寒流明天南下，全台濕冷極凍。氣象專家示警，這波寒流有直逼霸王級寒流的氣勢，「急凍部隊正集結揮兵南下中」，預計持久性超越上...

在台北品嘗異國辣味 點燃全身暖意

對「辣味」頗著迷的料理人詹姆士，對於各種辣都來者不拒，加上經常飛往各國出外景，味蕾已累積各種辣味樣本。他提到，每一種辣結合不同料理手法，都能變化出多樣風味，並且誘出食材最真本色。

「金光搶搶滾 烏魚炒米粉」人家吃米粉 咱們來喊燒

米粉有南北之分，在北部常見者大都是粗米粉，南部則為細米粉，但這也不是鐵律，粗細之別，和飲食的習俗文化有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。