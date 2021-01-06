玩台東住飯店「平均每人450」！趣淘漫旅：寒假也適用

位於台鐵台東站出站後步行3分鐘即可抵達的趣淘漫旅台東，2021年初推出超殺優惠，四人入住特價1,799元，平均每人只要450元就可入住探索客房，寒假也適用。

繼台南趣淘、台北趣淘後，趣淘漫旅在2020年6月正式入主台東，地理位置優越，且鄰近特殊地質美景「月世界─利吉惡地」，此外，館內還有10種以上桌遊，適合大人小孩一起挑戰的「全館解謎」益智遊戲，頗受親子及年輕人喜愛。

「Hotel Cham Cham趣淘漫旅」為連鎖飯店凱撒集團旗下的年輕品牌，以自由自在、冒險為品牌精神，如今已開設三家分館。

趣淘漫旅台東推出的1,799元優惠價，販售期間自即起至1月31日，入住期間為2021年1月至3月，周日至五入住即可享優惠，另加碼於寒假也適用。每日限量20間。相關資訊可洽詢：089-231188，官網：https://taitung.chamcham.com.tw/。