寒流明南下全台急凍 養殖業者注意防寒避免災損

明天寒流南下，各地氣溫「溜滑梯」下降，漁業署提醒，跨年期間寒流已造成不少不耐寒魚種災損，為保障養殖漁民生命財產安全，養殖業者應加強寒害防範措施，海上箱網養殖業者也要多加注意海溫變化，提早防範作好減災措施，並視養殖物種狀況必要時規畫盡早採捕，以減少寒害損失。

漁業署建議，陸上魚塭養殖應加強防寒措施，魚塭北側搭蓋防風棚，棚蓋與水面角度應小於30度，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；放養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚在越冬溝內密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜。在水溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。

寒流來襲後，浮於水面魚體須馬上撿除，防止水質惡化。寒流侵襲時，盡量避免有驚動魚塭內魚群行為，例如投餌、換水及無謂的開關水車。另外，避免過度擾動水體，致水溫下降。寒流期間應注意水溫變化，水溫若低於15度時，應採緊急措施，如使用魚塭加溫器增加水溫，減輕死亡率。

漁業署表示，若有災情顯現，請漁民盡速向當地公所通報，面對極端氣候及冷氣團或寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭養殖業者宜確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖熱帶魚種，應避免於冬季養殖並作好平時管理，以減少養殖損失。