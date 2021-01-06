中華長照攜手萬秀 帶孤獨長者走入「熟齡時尚」

在IG擁有65萬人追蹤的「萬秀的洗衣店」，背後推手張瑞夫今前往中華長照協會經營的ICare長照咖啡館，以「無主衣」為失親、失依長者妝點搭配，藉此喚醒長者的青春回憶，也讓他們能夠擁有屬於自己的「熟齡時尚」；張瑞夫希望，透過萬秀團隊的一點影響力，讓更多人看見長者困境，讓他們活出更多精采。

「萬秀」洗衣店是高齡八旬的張萬吉、許秀娥兩夫妻所經營的店家，孫子張瑞夫將久未有人認領的無主衣搭配成嶄新風格，穿出不一樣的台式浪漫，因而在IG爆紅，更登上英國BBC、美國CNN等外國媒體，連總統蔡英文都致謝「萬秀讓世界看見台灣」。

今天的活動中，高齡93歲的陸奶奶，數年前老伴過世後就獨居永和，過著深居簡出的日子。陸奶奶表示，自己獨居日久，常常跌倒、生病，不太敢出門，也放棄與人聯絡，心裡時時覺得苦悶，遇到中華長照協會後，才常常到位於永和的長照咖啡館活動，結識同為獨老的夥伴，一起玩，一起運動，心裡的苦悶有人傾聽、有處安頓，也變得笑口常開。

中華長照協會說，陸奶奶年輕時很愛漂亮，衣櫃裡至今還放著少女時代所訂做的旗袍與外出服，將多采多姿的回憶與羈絆鎖在裡頭。陸奶奶笑著說，很多衣服都穿不下了，但還是很寶貝，今天重新把他們穿起來，還化妝得漂漂亮亮，已經很久沒有這樣了，很謝謝這些小帥哥、小美女今天過來。

張瑞夫表示，自己成長於隔代教養家庭，自小與祖父母相依為命。長大後在因緣際會下，幫爺奶穿搭客人遺忘未取的衣服，並po到社群網站上，才讓萬秀為人所知。他說，這其實是自己與爺奶的「日常」，一起做一件事、一起改變，一起產生共鳴，就是人與人之間的「共感」，跨越了世代與社會的藩籬。

張瑞夫更說，每每看到弱勢新聞，都會存在手機裡，深怕自己出社會日久，忘記初衷。後來，因萬秀被看見，收到民眾回饋，才發現這個品牌能為社會帶來正面的影響力，因此才有了與中華長照協會等非營利組織合作的發想，媒合社會資源，為弱勢族群洗滌起居所需的織物。他說，若有機會幫助社會並影響他人，才是一生的幸福與快樂。