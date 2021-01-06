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寒流再來！虱目魚剉咧等 南市召沿海公所「強化通報」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局長謝耀清今天緊急召集沿每區公所召開防寒害會議。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清今天緊急召集沿每區公所召開防寒害會議。圖／農業局提供

元旦寒流台南沿海虱目魚凍死傷嚴重，市政府農業局通報寒害受災主要是文蛤池混養虱目魚，3200公頃文蛤池（七股2170公頃、北門870公頃），經各公所回報，累計有七股、北門16位漁民通報文蛤池混養虱目魚面積55公頃（4300台斤）受損；但南縣區漁會估算損失逾10萬台斤，已向漁業署陳情能夠放寬認定標準。

南縣漁會總幹事陳崇德表示，元旦寒流成台南七股北門沿海一帶文蛤池虱目魚損失慘重，且陸續浮現凍死魚，但因工作魚寒害損失補助金僅每公頃約9千元，不同於單養魚類損失每公頃補助11.5萬，工作虱目魚一台斤可以賣到40元，漁民多半自行打撈處理，可以賣到更好價格，但後續來不及捕撈只要放在魚塭中，實際估計損失上看10萬斤。

因7日將有另一波寒流南下，農業局今天緊急邀集沿海地區公所，討論強化漁民災損通報及現地查報機制，期能在寒害造成養殖物受損之際，以最快速度救助漁民，讓養殖魚塭復養。

農業局長謝耀清表示，今天邀集沿海地區公所討論加速受理漁民通報災損辦理及現地查報作業程序，以利加速彙整災損情形，向農委會建議災害救助。由各公所加強向漁民宣導，如有寒害漁損要速至公所通報，同時讓漁民了解個人災損通報，可加快累積全市災損量達到救助標準。倘後續公告申請救助，因先前已由公所完成查報（掌握損失證明），符合20％以上受損即可據以申領救助款，不會發生漁民事後申請救助卻因查無損失證明，無法認定核發救助款情事。

他指出，7日將有另一波寒流南下，影響從周五到周日，請養殖漁民加強防寒措施，並審慎評估不耐寒養殖魚種過冬風險，必要時盡早採捕，以減少寒害損失。另外，台南市養殖魚塭均為空曠地區，易因強風冷卻造成災害，且冷氣團常伴隨強風，因此，養殖漁民巡查魚塭或投餵餌料時，也要注意自身安全及加強保暖措施。

農業局提醒漁民對於不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，務必加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設施。如有因低溫造成魚隻斃死，請儘速到公所通報災損，並對受損魚體做必要處理，防止水質惡化及影響環境。

寒流造成台南沿海虱目魚凍傷損失嚴重。記者吳淑玲／翻攝
寒流造成台南沿海虱目魚凍傷損失嚴重。記者吳淑玲／翻攝

漁民 災損

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