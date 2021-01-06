父照顧腸病毒女兒 沒洗手抽菸竟也染上腸病毒
34歲陳先生去年12月照顧感染腸病毒的兩名1歲及3歲女兒，未料照顧完小孩後沒洗手，隨即到外面抽菸，害自己也感染腸病毒。陳先生表示，從沒想過大人也會罹患腸病毒，以為腸病毒只有小朋友才會得到。
豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉說，陳男因為孩子感染手足口病的腸病毒而被感染，雖然患者平時在照顧時有洗手習慣，但因為在抽菸過程中，手指與唾液的接觸進而感染。雖然大人感染腸病毒的症狀較輕微，但少數的大人過去如果沒有得過這個類型的腸病毒，還是有可能會出現比較明顯的症狀。
馬瑞杉說，陳先生的手、腳有明顯疹子及喉嚨痛症狀，甚至在這些疹子好一點時，還出現手腳脫皮、癢、痛，指甲碎裂情形，因為腸病毒可以細分到100種以上的分型，少數的腸病毒會在亞急性期出現這些症狀，這些情況都屬於病毒感染的表現過程，大約維持1到2周就可慢慢恢復。
馬瑞杉表示，大人感染腸病毒，病毒仍會在口腔及糞便一段時間，發病後一周的傳染力最強，兩周之內還是有機會傳染給別人，即便狀況改善還是有傳染機會，最好預防方式還是勤洗手、戴口罩。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言