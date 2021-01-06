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父照顧腸病毒女兒 沒洗手抽菸竟也染上腸病毒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
陳先生的手、腳出現明顯疹子。圖／豐原醫院提供
陳先生的手、腳出現明顯疹子。圖／豐原醫院提供

34歲陳先生去年12月照顧感染腸病毒的兩名1歲及3歲女兒，未料照顧完小孩後沒洗手，隨即到外面抽菸，害自己也感染腸病毒。陳先生表示，從沒想過大人也會罹患腸病毒，以為腸病毒只有小朋友才會得到。

豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉說，陳男因為孩子感染手足口病的腸病毒而被感染，雖然患者平時在照顧時有洗手習慣，但因為在抽菸過程中，手指與唾液的接觸進而感染。雖然大人感染腸病毒的症狀較輕微，但少數的大人過去如果沒有得過這個類型的腸病毒，還是有可能會出現比較明顯的症狀。

馬瑞杉說，陳先生的手、腳有明顯疹子及喉嚨痛症狀，甚至在這些疹子好一點時，還出現手腳脫皮、癢、痛，指甲碎裂情形，因為腸病毒可以細分到100種以上的分型，少數的腸病毒會在亞急性期出現這些症狀，這些情況都屬於病毒感染的表現過程，大約維持1到2周就可慢慢恢復。

馬瑞杉表示，大人感染腸病毒，病毒仍會在口腔及糞便一段時間，發病後一周的傳染力最強，兩周之內還是有機會傳染給別人，即便狀況改善還是有傳染機會，最好預防方式還是勤洗手、戴口罩。

腸病毒 抽菸 患者

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