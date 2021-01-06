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寒流明襲全台急凍！ 氣象局最新低溫特報 9縣市6度以下

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局發布最新低溫特報，明天寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明起各地氣溫下降，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率。 本報系資料照
氣象局發布最新低溫特報，明天寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明起各地氣溫下降，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率。 本報系資料照

新一波寒流來襲，全台極凍。氣象局發布最新低溫特報，明天寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明起各地氣溫下降，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率；明晚至8日局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請防範。

明上午至後天白天低溫區域：

1.橙色燈號（非常寒冷）

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

2.黃色燈號（寒冷）

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局提醒，民眾宜加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象局最新低溫特報。圖／氣象局'
氣象局最新低溫特報。圖／氣象局'

寒流 天氣動態

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