寒流明襲全台急凍！ 氣象局最新低溫特報 9縣市6度以下

新一波寒流來襲，全台極凍。氣象局發布最新低溫特報，明天寒流南下，8日至9日寒流影響，各地天氣非常寒冷；明起各地氣溫下降，上午起北部地區即有10度以下氣溫發生的機率；明晚至8日局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請防範。

明上午至後天白天低溫區域：

1.橙色燈號（非常寒冷）

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

2.黃色燈號（寒冷）

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。