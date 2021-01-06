中華郵政：1月11日起推EZPost自助列印託運單

為提供更便捷的郵件交寄服務，中華郵政公司宣布自1月11日起於全國320處郵局營業窗口設置「EZPost郵寄便單據列印系統」，提供民眾自助列印託運單服務，解決手寫託運單或不便列印的困擾。

中華郵政說，民眾可先至「EZPost郵寄便網站」輸入國內包裹、i郵箱包裹、國際快捷、國際包裹及國際e小包等收、寄件人姓名、地址等資料，取得郵件號碼及QR Code後，利用EZPost郵寄便單據列印系統，以掃描QR Code或輸入郵件號碼（或郵件批號）方式列印國內及國際郵件託運單，續於營業窗口或i郵箱交寄。

中華郵政說，加入EZPost郵寄便網站會員者，除可取得郵件QR Code，快速列印託運單外，已登錄過的郵件資料均儲存於「常用收件人資料庫」，供日後交寄時快速建立託運單，亦可即時追蹤查詢已寄出郵件。

中華郵政說，近年來積極朝智慧物流發展，除於全國建置「ｉ郵箱」，提供取、寄件全年無休服務外，為提升窗口收寄作業及郵件處理效率，建置EZPost郵寄便單據列印系統，供民眾線上填單，線下即時列印託運單，滿足即時便捷用郵服務。