南部乾旱這座水庫卻滿水位 1張地圖看到百年涵養價值

南部水情不佳，曾文、烏山頭水庫110年嘉南灌區一期作停灌休耕，但新化區虎山小組沒有停灌，水源來自虎頭埤目前接近「滿水位」，主要是虎頭埤上游是中興大學新化林場集水區高達6百多公頃；新化林場百年史一張地圖就可看出百年來涵養水分的價值。，

林場表示，原本是台南演習林的新化林場，位在新化虎頭埤東南方新化林場地形為丘陵地，整體地勢由東南端的赤蘭坑、大坑尾往西北方的虎頭埤逐漸緩降，南、北及東方三邊較高形成分水嶺，東南隅的觀音山海拔153公尺為林場周圍界線最高嶺，丘陵谷地遍布林場內，形成數條小溪，最後匯成虎源溪成為微型水系，虎源溪經三班隙、茄苳莰流向西北方的虎頭埤，為虎頭埤的重要水源，換句話說，新化林場內丘陵區域就是集水區，林場自然成為虎頭埤的水源涵養林。

從高空鳥瞰新化林場範圍，丘陵谷地內有多條小溪，匯流成虎源溪，由東南向西北流入虎頭埤，觀音山屬新化林場位於東南隅，為林場周圍界線最高嶺高點，藉由無人機空中拍攝，可觀察到林場丘陵谷地間沿著南168線，虎源溪大致也是順著南168線由東南往西北流至虎頭埤，從地理知識裡的水文環境來了解，可體會到新化林場設立百年來默默付出的永續價值，

虎頭埤水域才28公頃，但上游中興大學新化林場集水區有600多公頃，因長期以來水土保持做得很好，涵養水分的功能很強，目前每天都還有在進水。曾文、烏山頭水庫110年一期稻作停灌，但虎頭埤灌區未受到停灌影響。