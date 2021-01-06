男子非高風險族群 卻發生2次膿胸威脅

苗栗縣45歲劉姓男子感冒幾天沒有好，因胸痛到急診就醫，X光與電腦斷層掃描檢查發現他的左胸有許多發炎積膿液，確診為膿胸，特別的是他本身沒有慢性疾病，從事勞動工作，因此體力不差，並非是膿胸的高風險族群，但他在3年前就曾發生過一次右胸膿胸，沒想到這次竟換左胸，幸好在接受微創手術合併抗生素治療後，已順利康復出院。

苗栗市千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，當胸腔內發生感染如肺炎、感冒、吃飯嗆到、久病臥床造成咳痰能力差等，且有肋膜腔發炎反應時，即可能產生肋膜積液甚至積膿，也就是「膿胸」，症狀有胸痛、咳嗽、發燒、呼吸急促等。膿胸的高風險族群多為免疫力低下、糖尿病等慢性疾病、高齡、長期臥床病人，像劉姓病患這類病人是少見案例。

過去膿胸的治療方式為傳統手術或置放胸管，但傳統手術傷口大、復原慢，且膿胸病人大多身體虛弱或合併多種內科疾病，不適合接受傳統手術，因此以置放胸管治療為主。但研究發現，置放胸管治療的病人，重複再入院的機率比較高，易造成病人負擔。現行微創手術發達，胸腔內視鏡手術有傷口小、恢復快，且可縮短住院時間等優點，可成為膿胸病人的治療選擇之一。