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男子非高風險族群 卻發生2次膿胸威脅

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
楊絡勝醫師提醒，膿胸可早期診斷並治療，民眾要留意症狀，盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供
楊絡勝醫師提醒，膿胸可早期診斷並治療，民眾要留意症狀，盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣45歲劉姓男子感冒幾天沒有好，因胸痛到急診就醫，X光與電腦斷層掃描檢查發現他的左胸有許多發炎積膿液，確診為膿胸，特別的是他本身沒有慢性疾病，從事勞動工作，因此體力不差，並非是膿胸的高風險族群，但他在3年前就曾發生過一次右胸膿胸，沒想到這次竟換左胸，幸好在接受微創手術合併抗生素治療後，已順利康復出院。

苗栗市千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，當胸腔內發生感染如肺炎、感冒、吃飯嗆到、久病臥床造成咳痰能力差等，且有肋膜腔發炎反應時，即可能產生肋膜積液甚至積膿，也就是「膿胸」，症狀有胸痛、咳嗽發燒、呼吸急促等。膿胸的高風險族群多為免疫力低下、糖尿病等慢性疾病、高齡、長期臥床病人，像劉姓病患這類病人是少見案例。

過去膿胸的治療方式為傳統手術或置放胸管，但傳統手術傷口大、復原慢，且膿胸病人大多身體虛弱或合併多種內科疾病，不適合接受傳統手術，因此以置放胸管治療為主。但研究發現，置放胸管治療的病人，重複再入院的機率比較高，易造成病人負擔。現行微創手術發達，胸腔內視鏡手術有傷口小、恢復快，且可縮短住院時間等優點，可成為膿胸病人的治療選擇之一。

楊絡勝提醒，膿胸雖是較嚴重的感染疾病，但如果能及早診斷並治療，大部分病人都可治癒並恢復健康。因此，若有發燒、咳嗽、胸痛等症狀，尤其高危險族群，務必盡早就醫，讓醫師評估及治療。

劉姓男子經檢查發現左胸有發炎膿液(紅圈處)，確診為膿胸。圖／大千綜合醫院提供
劉姓男子經檢查發現左胸有發炎膿液(紅圈處)，確診為膿胸。圖／大千綜合醫院提供

微創手術 發燒 咳嗽

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