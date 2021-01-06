「急凍部隊正集結揮兵南下中」氣象專家示警：這波直逼霸王級寒流

寒流明天南下，全台濕冷極凍。氣象專家示警，這波寒流有直逼霸王級寒流的氣勢，「急凍部隊正集結揮兵南下中」，預計持久性超越上一波寒流。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，這波來自極地的急凍部隊正集結揮兵南下中，這次部隊的戰鬥力與持久性超過上一波，請大家注意。

天氣風險公司總監賈新興也在臉書上說，最新的預報顯示這波寒流強度仍然有越報越強的趨勢，低溫持續的時間長達三天，明天開始影響到周六。

賈新興說，根據ECMWF的系集預測，台北站氣溫25%至75%的機率落在5到7度，北部沿海空曠區和谷地氣溫約在3到6度，最低溫的時間點明天深夜至周五清晨。明天清晨台北站的低溫可能就直接降到10度，北部沿海空曠區和谷地氣溫也會到10度下。

賈新興說，中南部沿海空曠地區最低溫出現的時間在周六和下周日清晨，最低溫大約6至8度。花東地區的谷地和空曠處低溫大約7至10度，低溫出現的時間在周五清晨至周六清晨。

賈新興提醒，種田的朋友除了作物要防寒外自己的禦寒也要做好。北部中高海拔的作物要防霜害或降雪的影響，沿海的養殖魚塭要防寒害，「這波寒流有直逼霸王級寒流的氣勢」。

氣象預報員葉致均說，明天寒流南下，北台灣一整天溫度呈現下降情形，其他地方落在下半天之後感受到氣溫驟降，寒流最強時間點是周五整天到周六清晨，台南以北跟東北部低溫7到8度，空曠地區5到6度，其他地區10度11度。

降雨部分，葉致均說，周五上半天前水氣很多，北台灣容易下雨，花東、中南部山區有局部短暫雨出現，其他地區雲量多。明天北海岸跟大台北山區有局部大雨發生機率。周五下半天雨量局部減少，剩北部跟東半部。

下雪方面，葉致均說明天入夜後到周五整天都有機會，北台灣1000到2000公尺以上山區，其他地區3000公尺以上高山，有望見到雪。

至於這波寒流是否有霸王級寒流氣勢，葉致均說水氣多，感受上比較不舒服，但強度沒有到那麼強。