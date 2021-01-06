「台灣蘋果」棗子產期到了 農糧署教你這樣挑最好吃
天氣漸冷，已進入棗子產期，農糧署表示，今年棗生育期間氣候平順，品質產量穩定，而近期低溫使得口感又有提升，台灣棗品種多樣，皮薄多汁清脆可口，供應期長，棗鮮果實含多種維生素及膳食纖維，營養豐富。
選購台灣棗時，以果蒂周圍果皮平滑無皺摺，果型飽滿，外表具光澤呈淺綠者為宜，另外台農13號色澤微黃更佳；採買後可直接鮮食，或放入塑膠袋中密封冷藏保持新鮮風味。
農糧署表示，經過多年研發改良加上運用精緻管理及疏果技術，台灣棗子粒粒碩大，外表亮麗、皮薄多汁、質地細緻，有「台灣蘋果」的美稱，而棗鮮果實含維生素C、B1、B2、菸鹼酸，及鉀、鈣、鎂、磷等豐富營養成分，是最具台灣特色的年節時尚伴手禮。
台灣棗栽培面積約1千8百公頃，年產量約3萬2千公噸，主產地為屏東縣、高雄市及台南市，特色在於可以每年嫁接更新。近年試驗改良場所也陸續推出許多新品種，目前主要栽培者包括中葉、三木、高雄11號珍蜜、高雄12號珍愛及台農13號雪麗等，利用早晚生品種再搭配燈照調節，供應期可以由11月直到隔年4月。
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