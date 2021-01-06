腸病毒傳染力強 父照顧小孩沒洗手也感染

台中1名34歲陳姓男子日前照顧感染腸病毒的小孩時，疑因照顧完小孩沒有洗手就到外面抽菸，手指與唾液接觸後，自己也感染了腸病毒，醫師表示，預防腸病毒要勤洗手。

時序進入冬季後，除新冠肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻外，近期腸病毒疫情也呈現緩升趨勢。衛福部豐原醫院出現1名34歲陳姓男子的手部出現紅疹，檢查後確認感染了腸病毒。

陳男因女兒感染腸病毒，他在醫院照顧小孩，未料自己也感染，事後回想，可能是照顧完小孩沒洗手，隨即到外面抽菸，才讓自己感染腸病毒。

豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉表示，男患者因在抽菸的過程中，手指與唾液的接觸進而感染。雖然大人感染腸病毒的症狀比較輕微，但是若過去沒有得過這類型的腸病毒，還是有可能會出現比較明顯的症狀。

患者的手、腳有明顯疹子及喉嚨痛症狀，當疹子好一點時，出現手腳脫皮、癢、痛，指甲碎裂情形，馬瑞杉指出，因為腸病毒可以細分到100種以上的分型，少數的腸病毒會在亞急性期出現以上症狀，這些情況都屬於病毒感染的表現過程，大約維持1到2週時間就可慢慢恢復。

馬瑞杉說，大人感染腸病毒，病毒仍會在口腔、糞便一段時間，發病後1週的傳染力最強，2週內有機會傳染給別人，即便狀況改善還是有傳染機會，最好的預防方式還是勤洗手、戴口罩。

馬瑞杉建議，腸病毒為飛沫傳染、糞口傳染，即將進入年節期間，預防腸病毒最有效的方法是勤洗手，進出公共場所戴口罩，避免接觸患有腸病毒的病童，環境可用稀釋後的漂白水擦拭。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康