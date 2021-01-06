台東南迴出現UFO？網友：外星人也來跨年迎曙光！

近日美國夏威夷流傳藍色不明飛行物UFO，引發熱議。不過，元旦假期台灣也有遊客在台東大武海邊拍到疑似不明飛行物體，將照片上傳臉書社團也引起網友熱烈討論。

「回到家整理照片才發現這塊物體在空中。」拍到的蔡姓遊客說，他跨年結束，隔天元旦清晨開車去台東出遊，經過南迴公路大武鄉時，看到海上陽光漂亮，就打開車窗隨手拍了幾張照片。

他說，回到家整理照片，父親就看到照片天空中有暗黑色物體，他看到也嚇了一跳，因為當時沒有特別留意，他和父親直覺不像是一般飛行器，就將照片貼在臉書社團「UFO與外星人討論區」。

照片貼上社團後，引起不少網友留言討論，「隱身器忘了打開」、「外星人也來跨年迎曙光」、「飛碟超音速、光速，剛好被拍到」、「該來的還是要來」、「終於來台灣了」。

攝影專家表示，照片是用手機照相功能拍的，物體和背景及光線之間沒有違和感，不像是後製上去，依比例來看這空中物體也不像是鳥類或空拍機，也許有可能是氣球或是其他飛行器。