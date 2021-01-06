台灣守住疫情靠運氣？醫：戴好口罩再守6個月讓世界震驚

紐約時報一篇「台灣的生活正常到讓人毛骨悚然」的文章，在國內引發討論，文章中認為台灣疫情能守到現在靠的是運氣，未來到疫苗出來，至少還要再守6個月，相當困難，同時認為台灣的隔離並非長久之計，一旦各國注射疫苗而開放，台灣將被孤立，對此，前台大感染科醫師孔祥琪表示，台灣能守這麼久絕對不是運氣，而是靠著嚴格的邊境管制，

如果別的國家人民有一定比例死不戴口罩，死不打疫苗，「那才是真的毛骨悚然」。

孔祥琪在臉書中指出，台灣能夠守這個久，成為全球各國的外一個「平行世界」，過著幾乎正常的生活，重點就是靠著「14+7」，也就是入境者14天居家或集中檢疫，再加上7天的自主健康管理，將幾乎全部可能發病的病例都阻絕在社區之外。

這篇文章中認為台灣光靠嚴格的隔離措施，要能守住疫情是困難的，並指新加坡的政策就比較靈活，最近開放台灣人可以入境旅遊，但台灣卻沒有這麼做，「台灣人能忍受和世界隔離再一年嗎？再五年嗎？隔離並非長久之計」。

孔祥琪表示，文章講的一副台灣好像是嚴厲鎖國鎖到現在，但這幾個月哪個國家不是這樣呢？幾乎多半亞洲國家都沒有開放一般旅遊，而商務文化等交流都可以用「泡泡」進行，像歐洲一樣在暑假放飛自己互相旅遊，然後進入秋冬大爆發，這樣有比較好嗎？

此外，文章中提到新冠疫苗成功的話，當然有可能面臨比較晚拿到疫苗的台灣被孤立的情形。但這還有太多變數，全世界的新冠疫苗很有走向第三個劇本的味道，歐美施打率可能會無法達到群體免疫，疫苗的長期保護力也未知，對變種病毒疫苗會不會有效也須釐清。討論疫苗護照議題，還太早。而台灣在政治上早就被孤立了，根本不是因為疫苗的關係。

他認為，台灣能守這麼久，絕對不可能是光靠運氣，而是做對了什麼，紐時的文章中卻沒有看到這一點，相當可惜，「新冠防疫還沒結束，可能差不多到下半場了（希望），要看下去才知道誰能笑到最後。總之，戴上你的口罩，準備好你的酒精乾洗手，我們再守六個月，讓世界震驚吧！」